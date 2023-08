Prefeitura de Ivaiporã melhora trafegabilidade em bairros e vilas

A Secretaria Municipal de Viação da Prefeitura de Ivaiporã tem se empenhado em garantir melhores condições de trafegabilidade para os moradores da cidade, especialmente aqueles que residem em áreas onde ainda não há calçamento com pedra irregular ou asfalto. Com o objetivo de melhorar a acessibilidade e facilitar a locomoção dos cidadãos, foram realizadas recentemente algumas intervenções importantes.

O secretário municipal de Viação, Ilson Gagliano, explicou que diversas ruas em bairros e vilas foram beneficiadas pelas melhorias. Entre elas, destacam-se as regiões do Jardim Belo Horizonte, Vila do Adail e Vila Monte Castelo, onde foi feito o cascalhamento das vias para torná-las transitáveis em condições mais adequadas.

Outra área beneficiada foi o trecho que liga a Vila Monte Castelo ao Jardim Alvorada, englobando as Ruas Palotina e Mamborê. Nessa região, também foram realizadas melhorias que contribuíram para uma maior comodidade dos moradores no acesso às residências e aos demais pontos da cidade.

Acessibilidade

No Jardim Paraná, a atenção da Secretaria Municipal de Viação se voltou para a acessibilidade das Ruas Cascavel, Campo Mourão e Umuarama. A intenção inicial era a construção de caixas de contenção na Rua Cascavel. No entanto, devido ao desnível do terreno, optou-se pelo cascalhamento.

A população tem recebido bem as intervenções realizadas pela Secretaria de Viação. Ana Silva, moradora da Rua Araras, na Vila Nova Porã, expressou satisfação com o trabalho realizado. Antes, a via era puramente de terra e barro, dificultando a locomoção em dias chuvosos. Com o cascalhamento realizado, a situação melhorou consideravelmente. Entretanto, Ana Silva expressou o desejo de ver a Rua Araras beneficiada com pedra irregular, o que proporcionaria um acesso ainda mais duradouro.

Com o empenho da Secretaria de Viação, é visível o esforço da Prefeitura de Ivaiporã em melhorar a qualidade de vida dos moradores, investindo na acessibilidade e na mobilidade urbana. As ações empreendidas contribuem para uma cidade mais organizada, segura e pronta para atender às necessidades da população.

A expectativa é que mais ruas sejam contempladas com obras de infraestrutura que garantam a melhoria contínua da cidade.

Quanto às ruas que não têm pavimentação alguma a meta da Prefeitura é executar pedra irregular até o final de 2024.

