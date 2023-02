Prefeitura de Ivaiporã leva infraestrutura ao Bosque da Saúde

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em cinco meses, a Prefeitura de Ivaiporã concluiu as obras de galerias de águas pluviais, meio fio e de asfalto em 34 quadras no Bosque da Saúde. A pavimentação asfáltica marcou o fim de 56 anos de espera da população, que vivia em meio ao barro e a poeira.

continua após publicidade .

A implantação do asfalto proporcionou mais qualidade de vida aos moradores. Além disso, teve um impacto positivo na valorização imobiliária – tornando o Bosque da Saúde mais atrativo para investimentos e compra de imóveis.

- LEIA MAIS: Ivaiporã fecha 2022 com o maior saldo de empregos formais da região

continua após publicidade .

As obras incluem acessibilidade e sinalização horizontal e vertical, demonstram o comprometimento da Prefeitura em atender às demandas da população e em promover um desenvolvimento mais equilibrado.

Grama e calçadas

Em novembro de 2022, a gestão Carlos Gil e Marcelo Reis deu início à implantação de grama e de calçadas com piso tátil para facilitar a locomoção de pessoas com deficiência. Os recursos investidos no valor de R$4.119.312,88 são provenientes de financiamento feito por meio do Paranacidade.

continua após publicidade .

Tereza Tavares Honorato, que reside no Bosque da Saúde, afirmou que as obras melhoraram bastante a vida dos moradores. “Meu Deus! Sofremos por muitos anos! Havia muito barro. Há 2 anos, quebrei o joelho e fui carregada nos braços, porque o barro não permitia circulação de carro na minha rua. Era terrível! Agora, estou fazendo o muro da casa. À Prefeitura só resta fazer a calçada”, contou a moradora.

Segundo Tereza Honorato, as obras valorizam imóveis e terrenos – além de proporcionar qualidade de vida com o fim do barro e facilidade de locomoção.

Com a execução das obras de infraestruturas os moradores esperam mais desenvolvimento com o surgimento de estabelecimentos comerciais, tais como farmácia e supermercado. O prefeito em exercício, Marcelo Reis, disse que na vida política não basta prometer. “É preciso estabelecer metas com plano de governo que beneficie a população e proporcione o desenvolvimento do município em conformidade com o Plano Diretor. E, neste aspecto, estamos cumprindo a meta 109 referente à acessibilidade e mobilidade urbana – incluindo os bairros para garantir o deslocamento seguro de pedestres, ciclistas e motoristas”, explicou Marcelo Reis.

Siga o TNOnline no Google News