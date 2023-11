Prefeitura de Ivaiporã leva asfalto para o distrito de Santa Bárbara

Uma semana após inaugurar o Parque de Exposições, o prefeito Carlos Gil e o vice-prefeito Marcelo Reis inauguraram o asfalto em CBUQ na Estrada Santa Bárbara denominada Pedro Galeano, que também participou do ato. A obra foi possível graças ao apoio crucial do deputado federal Sérgio Souza.

O parlamentar destinou uma emenda no valor de R$2.107.536,61 atendendo ao pedido do vereador José Maurino Carniato, consolidando uma parceria estratégica para impulsionar o desenvolvimento da infraestrutura viária no município. O vereador agradeceu ao deputado federal Sérgio Souza pela atenção incansável que é dada ao município, onde a vida da população mudou para melhor – especialmente no distrito do Santa Bárbara.

À Prefeitura de Ivaiporã coube a contraparida de R$197.536,61 – totalizando R$2.305.073,22. Foram asfaltados 5.850 metros da Estrada Santa Bárbara, que anteriormente apresentava condições desafiadoras com a superfície de pedra irregular. A melhoria representa avanço estético e uma transformação na mobilidade urbana, facilitando o deslocamento diário de moradores, produtores e estudantes.

Maria Tereza de Paula, que reside no distrito do Santa Bárbara, e a sobrinha Edna Dias Alves, que mora em Terra Roxa, afirmaram que o asfalto ficou ótimo. “Gosto de caminhar. Mas tinha medo de cair nas pedras irregulares. Agora, caminhamos com mais frequência e aumentamos o percurso”, disse Maria Tereza de Paula.

“Em nome do Legislativo parabenizo o prefeito Carlos Gil e o vice-prefeito Marcelo Reis e especialmente o deputado federal pela destinação da emenda”, declarou o presidente da Câmara de Vereadores, Edivaldo Aparecido Montanheri (Sabão).

Matias Martins de Matos, que reside na comunidade Palmeirinha, lembrou que o asfalto foi sonhado por muitos moradores por dezenas de anos. “Após a obra, passei a fazer o percurso em 4 minutos de carro entre a comunidade Palmeirinha e Furnas. Agradeço aos vereadores pelo empenho e especialmente ao prefeito Carlos Gil pelo talento e carinho com os distritos”, reconheceu Matias Martins de Matos.

Deputado federal

O empenho do deputado federal Sérgio Souza em colaborar com o desenvolvimento do município, seja na área urbana ou rural, foi enfatizado pelo vice-prefeito Marcelo Reis.

“A obra demonstra o comprometimento da administração municipal em atender às necessidades da população, investindo em melhorias que impactam positivamente a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico da região”, afirmou Marcelo Reis.

Durante a inauguração, o prefeito Carlos Gil solicitou ao secretário municipal de Obras, Bruno Montoro, que faça orçamento da faixa amarela para melhor sinalizar a pista e garantir segurança.

“O asfalto reduz o tempo de deslocamento, o gasto com mecânica e garante mais segurança. Além disso, os produtores rurais podem entregar a produção à Central da Agricultura Familiar em Ivaiporã com mais rapidez. Por estas e tantas outras melhorias sou eternamente grato ao deputado federal Sérgio Souza, que sabe valorizar o homem do campo’, afirmou Carlos Gil reiterando o compromisso contínuo com o progresso do município.

