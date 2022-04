Prefeitura de Ivaiporã lança projeto Centro Novo; assista

Da Redação

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, e o vice-prefeito Marcelo Reis assinaram a ordem de serviço para executar a obra da ciclovia no canteiro da Avenida Brasil, entre a Fatec e a Praça Manoel Teodoro da Rocha, totalizando 1,4 km.

continua após publicidade .

A obra integra o projeto Centro Novo, que inclui revitalização nas praças centrais, no valor de R$974.122,64, e será executada pela empresa Campos Verdes – ganhadora da licitação. O canteiro foi feito na década de 80 e não passou por melhorias. Exceção para o recuo que é utilizado para estacionamento, enquanto a calçada ficou pequena para passar 2 pessoas.

O prefeito Carlos Gil explicou que as calçadas ficarão dentro do padrão de 1,50 cm de largura nos 2 lados do Avenida Brasil. “No centro do canteiro faremos a ciclovia, por onde os pedestres também poderão trafegar, o que proporcionará mais segurança se mantendo distantes dos veículos”, informou Carlos Gil.

continua após publicidade .

O canteiro também será urbanizado com lixeiras, bancos, iluminação e paisagismo. A obra está prevista para iniciar nos próximos dias. “O centro da cidade ficará mais atrativo para a população do município e do Vale do Ivaí. Além disso, o nosso objetivo é proporcionar mais acessibilidade”, antecipou o prefeito.

A obra entre a Fatec e a Praça Manoel Teodoro da Rocha engloba a Fase I do projeto Centro Novo, enquanto a Fase II encontra-se em processo de planejamento e projeto para ser desenvolvido e concluído a partir da Casa Esperança – passando pela Praça Manuel Marques Pereira, Terminal Rodoviário, seguindo pelas Avenidas Brasil e Souza Naves, sentido Centro Cultural, UPA 24h, IAP, APAE – e finalizando na Praça Manuel Marques Pereira. O percurso da Fase II soma 2,2 km.

“Quem trabalha se locomovendo de bike poderá percorrer a ciclovia pelo centro da cidade num percurso de 3,6 km com mais segurança. A ciclovia também poderá servir de estímulo ao esporte”, acrescentou o prefeito Carlos Gil.

continua após publicidade .

A assinatura da ordem de serviço aconteceu na presença dos diretores dos departamentos municiais e da equipe técnica do setor de Engenharia. Assista:

null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .