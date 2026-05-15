Prefeitura de Ivaiporã investe R$ 17,4 milhões em Jacutinga com obras, moradias e reforço ao campo

Jacutinga, distrito de Ivaiporã, viveu uma noite de anúncios e entregas nesta quinta-feira (14), com a apresentação de R$ 17,4 milhões em investimentos públicos voltados à infraestrutura, habitação, mobilidade e fortalecimento da produção rural. O pacote reúne obras já concluídas, novos projetos e ações para atender moradores da área urbana e produtores do campo. A solenidade ocorreu no Salão Paroquial da Igreja do Jacutinga.

Do total, R$ 4,9 milhões correspondem a melhorias à comunidade inaugurada na oportunidade. Entre os principais destaques estão as obras na Rodovia Nicolau Koltun, com implantação de terceiras faixas e iluminação, além da ampliação da rede de água no Paineirinha e intervenções em estruturas públicas do distrito como a revitalização do cemitério do distrito. As ações buscam melhorar a segurança, facilitar o deslocamento e ampliar a qualidade de vida da população local. (fotos abaixo)

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Outros R$ 12,5 milhões para novas frentes de trabalho em Jacutinga, incluindo construção de 14 moradias populares, recape e pavimentação de vias, melhorias em estradas rurais, reforma de espaços públicos e incentivo direto à agricultura familiar. A proposta, segundo a administração municipal, é garantir desenvolvimento equilibrado entre cidade e campo.

Na oportunidade, também foi realizada a posse da diretoria da Associação dos Moradores de Jacutinga, fortalecendo a representatividade comunitária e ampliando a participação da população nas ações de desenvolvimento do distrito.

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Durante a solenidade, o prefeito Carlos Gil afirmou que os investimentos foram planejados para atender famílias, produtores e trabalhadores que ajudam a movimentar a economia local. “Jacutinga tem força no campo e gente trabalhadora. Nosso compromisso é investir onde as famílias vivem, produzem e ajudam a movimentar a economia de Ivaiporã”, destacou.

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Ao comentar as melhorias na Rodovia Nicolau Koltun, Carlos Gil ressaltou o impacto direto na segurança e na mobilidade. “Quando investimos em iluminação, terceiras faixas e infraestrutura, estamos preservando vidas, melhorando o transporte e criando mais dignidade para quem passa por aqui todos os dias”, afirmou.

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A vice-prefeita Gertrudes Bernardy destacou que Jacutinga vive um novo momento. Segundo ela, as ações da administração Carlos Gil fortalecem pequenos agricultores, mulheres, idosos e famílias que dependem de políticas públicas para viver com mais dignidade. “Jacutinga deixou de ser esquecida e passou a receber atenção de verdade, com obras, apoio social e incentivo para quem produz e sustenta nossa economia”, afirmou.

O presidente da Câmara de Vereadores, Ilson Gagliano, ressaltou que os investimentos representam planejamento e união entre Executivo e Legislativo para garantir resultados concretos à população. Para ele, o pacote de obras e projetos amplia oportunidades, melhora a infraestrutura e reforça o compromisso com o desenvolvimento de Jacutinga. “Quando trabalhamos juntos, conseguimos levar mais qualidade de vida para as famílias, fortalecer o campo e construir um futuro melhor para toda a comunidade”, declarou.

Programa Caminhos da Terra fortalece pequenos produtores

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A programação também marcou o lançamento do Programa Caminhos da Terra, iniciativa voltada principalmente ao atendimento de pequenas propriedades rurais por meio de patrulha mecanizada.

Com uso de caminhões, patrola, escavadeira, pá carregadeira e outros equipamentos, o programa prevê melhorias em carreadores, acessos, terraplanagem e suporte para atividades como pecuária leiteira, aviários, piscicultura e sericicultura. A expectativa é ampliar estrutura e competitividade para produtores locais.

“Queremos que o pequeno produtor tenha acesso, estrutura e condições para crescer. As máquinas chegam para abrir caminhos, melhorar a produção e garantir mais oportunidades no campo”, declarou o prefeito.

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Ao encerrar a solenidade, o prefeito Carlos Gil agradeceu o apoio político recebido para viabilizar os investimentos. “Essas conquistas não acontecem sozinhas. Quero agradecer ao governador Ratinho Junior e aos deputados estaduais Ademar Traiano e Alexandre Curi, e também Sergio Souza (deputado federal) que ajudaram Ivaiporã a conquistar recursos importantes para Jacutinga e para todo o município. Quando existe parceria e compromisso, os resultados chegam para quem mais precisa”, afirmou.





1 de 8 TN Online / Ivan Maldonado Foto: Investimentos da Prefeitura de Ivaiporã em Jacutinga incluem obras, moradias e apoio ao campo Autor: TN Online / Ivan Maldonado

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