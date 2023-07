Prefeitura de Ivaiporã investe mais de R$ 2 mi em lâmpadas de LED

Siga o TNOnline no Google News

A Prefeitura de Ivaiporã está substituindo as lâmpadas comuns por lâmpadas de LED (Diodo Emissor de Luz) nas vias urbanas do município. Quem chega à cidade, pela Avenida Ladislao Gil Fernandez, percebe a diferença de iluminação de longe.

Com uma gestão focada na modernização e na segurança, o prefeito Carlos Gil e o vice-prefeito Marcelo Reis têm como objetivo proporcionar mais claridade e melhorias nas condições de tráfego e segurança nas vias públicas da cidade.

São R$2.295.403,70 em investimentos provenientes especificamente da taxa de iluminação pública. O valor inclui braços longos. Desta forma, a Prefeitura demonstra compromisso em oferecer à população uma iluminação pública mais eficiente e sustentável. A substituição das lâmpadas comuns pelas lâmpadas de LED proporciona maior durabilidade, menor consumo de energia e menos impacto ambiental.

A equipe do Setor de Iluminação da Prefeitura é responsável por executar as substituições, que são realizadas tanto na área central quanto nos bairros e vilas.

Foram instaladas 609 lâmpadas LED na área central, 412 na Vila Nova Porã, 102 serão instaladas no Jardim Alto da Glória, Vila João XXIII e nos Jardins Luiz XV, Brasília, Imperial, Ouro Preto e Versalhes foram contabilizadas 807 lâmpadas LED – totalizando 1.930 lâmpadas LED. O processo de troca iniciou no dia 23 de janeiro.

As lâmpadas dos demais bairros e vilas também passam pelo processo de substituição por lâmpadas LED. A previsão da Prefeitura é concluir a instalação das lâmpadas LED no 1º trimestres de 2024 em todos os bairros e vilas da cidade.

Segurança

O chefe do Setor de Iluminação, Valdinei Szlapak, explicou que a meta é garantir que as vias fiquem bem iluminadas para proporcionar maior segurança aos pedestres e condutores. “A minha equipe, que é formada por Kleber Ditikun, Josimar Oliveira, Antônio Dionízio e Cláudio Marins, não mede esforços na troca das lâmpadas e na manutenção dos serviços de iluminação. Por isso, parte dos serviços é feita após as 18h00 para garantir a segurança e eficiência nas substituições”, afirmou Valdinei Szlapak.

O prefeito Carlos Gil ressaltou a importância do investimento em iluminação pública de qualidade, explicando que a substituição das lâmpadas comuns por lâmpadas de LED contribui para o alcance de vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Entre os ODS atendidos: 7 – Energia Limpa e Acessível, devido à eficiência energética proporcionada pelas lâmpadas de LED, e o 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis, por melhorar as condições de iluminação e segurança nas vias urbanas.

“A substituição das lâmpadas comuns por lâmpadas de LED é mais um passo rumo a uma cidade mais sustentável e tecnologicamente avançada”, afirmou Carlos Gil. Com este investimento a Prefeitura de Ivaiporã reforça o compromisso com a modernização da infraestrutura urbana e o bem-estar dos cidadãos, tornando a cidade mais segura e agradável – especialmente aos olhos de quem visita o município.

