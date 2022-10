Prefeitura de Ivaiporã investe mais de R$ 16 mi em recape e asfalto

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Prefeitura de Ivaiporã tem em execução a reestruturação viária da cidade, por meio do Departamento de Obras, e convênio firmado com o Paranacidade, via Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, no valor de R$10.180.918,61.

continua após publicidade .

Quem circula por avenidas e ruas percebe as melhorias na acessibilidade com obras de recape executadas em CBUQ – totalizando 84.824.02 m², enquanto no Bosque da Saúde, onde a população sonhava, há 56 anos, com obras de infraestrutura, a Prefeitura investe R$4.119.312,88 em galerias de águas pluviais, meio fio, calçadas com piso tátil, acessibilidade, sinalização horizontal e vertical, recape e asfalto.

-LEIA MAIS:Ivaiporã recebe duas imagens de Jesus das Santas Chagas

continua após publicidade .

Em 84.824.02 m² de recape na cidade são investidos R$3.953.560,28. Nas 34 quadras do Bosque da Saúde e nos Jardins Belo Horizonte e Aeroporto são R$6.227.358,33 – totalizando R$10.180.918,61.

Grandes obras

“As obras de recape e asfalto, e de infraestrutura no Bosque da Saúde – associadas à instalação de semáforos, atualização de placas identificativas de ruas e pintura de faixas de pedestres, acompanham o desenvolvimento do município com a construção de grandes obras de infraestruturas”, exemplificou o prefeito em exercício Marcelo Reis.

continua após publicidade .

Entre as 55 avenidas e ruas que fazem parte do convênio a Prefeitura recapeou as Ruas Vereador Juarez Cleve, Rio Grande do Sul, Ceará (2 trechos), Alvorada, Cuba, Dorival Moreira da Silva, Sertanópolis, Pará e Arnoldo Schimdt; redondo da Praça Japão; e as Avenidas Santa Catarina, Minas Gerais, Presidente Castelo Branco e Ladislao Gil Fernandez. Além disso, o Bosque da Saúde tem mais de 50% das ruas asfaltadas.

“Além destas obras [R$10.180.918,61] a Prefeitura concluirá a Fase 1 do programa Meu Bairro Tem Recape, que custou R$2.748.095,91 com recursos próprio – restando recapear ruas nos distritos do Jacutinga e Santa Bárbara. E, em outubro, lançaremos Fase 2 do programa Meu Bairro Tem Recape em 100 quadras de 18 bairros, onde serão investidos mais R$3.217.446,00 também com recursos próprios. Ou seja são R$16.146.460,52 de investimentos apenas na melhoria das avenidas e ruas, o que se traduz na preocupação que a gestão tem com relação à população e aos comerciantes”, justificou o prefeito licenciado Carlos Gil.

De acordo com os prefeitos licenciado e em exercício, Carlos Gil e Marcelo Reis, a administração municipal se esforça e trabalha para atender aos pedidos da população e cumprir as 155 metas do plano de governo.

continua após publicidade .

Mapas

Na página do programa Sedu/Paranacidade Interativo estão acessíveis os mapas das avenidas e ruas de Ivaiporã que contemplam o convênio firmado entre a Prefeitura e o Paranacidade.

continua após publicidade .

https://paranainterativo.pr.gov.br/apps/QRCode/ConsultaObra/mapa.html?143|49|1

Avenida Ladislao Gil Fernandez – entre a Rua João Maria Stresser e a rotatória

Rua Bocaina de Minas – entre a Rua Lavras e o fim da Quadra A

continua após publicidade .

Rua Maria da Fé – entre a Rua Lavras e o fim dela

Rotatória da Praça José Pedro de Andrade (Praça Japão)

Rua Pará – entre a Rua Felicita Rother e Avenida Paraná

continua após publicidade .

Avenida Paraná – cruzamento com Avenida Maranhão (Praça Dorvalino Pedro Frederico)

Rua Ceará – entre a Rua Arnoldo Schimdt e a Rua Dorival Moreira da Silva

continua após publicidade .

Rua Dorival Moreira da Silva – entre a Avenida Souza Naves e a Rua Professora Diva Proença

Rua Sertanópolis – entre a Rua Ceará e a Avenida Maranhão

Avenida Maranhão – entre a Rua Santa Mariana e a Rua Ipanema

continua após publicidade .

Rua Ceará – entre a Rua Paranavaí e a Rua Porecatú

Rua Sertanópolis – entre a Avenida Minas Gerais e Rua Mato Grosso

Avenida Minas Gerais – entre a Avenida Paraíba e Avenida Brasil

continua após publicidade .

Avenida Presidente Castelo Branco – entre a Rua Faxinal e a Rua Sertanópolis

Rua Rio Grande do Sul – entre a Rua Dorival Moreira da Silva e Avenida Paraíba

continua após publicidade .

Rua Dorival Moreira da Silva – entre a Avenida Brasil e Avenida Presidente Castelo Branco

Rua General Kruel – entre a Rua Placídio Miranda e o final dela

Total: 17

continua após publicidade .

https://paranainterativo.pr.gov.br/apps/QRCode/ConsultaObra/mapa.html?143|50|1

Rua Santa Catarina – Avenida Presidente Castelo Branco

Rua Santa Catarina – entre a Avenida Presidente Castelo Branco e Rua Ribeirão Preto

continua após publicidade .

Avenida Aparício Cardoso Bitencourt – entre a Avenida Paraná e Rua Santa Catarina

Avenida Maranhão – entre a Rua Vereador Orlando Buratto e a Rua João Maria Stresser

continua após publicidade .

Rua Vereador Juarez Cleve – entre a Rua Cornélio Procópio a Rua João Maria Stresser

Rua Rio Grande do Sul – entre a Rua Cornélio Procópio e a Rua Vereador Orlando Buratto

Rua João Maria Stresser – entre a Avenida Brasil e Avenida Souza Naves

continua após publicidade .

Rua Francisco Jacob Goedert – entre a Rua Vereador Juarez Cleve e a Avenida Maranhão

Rua Ceará – entre a Rua Foz do Iguaçu e a Rua Alvorada

Rua Ceará – entre a Avenida Pedro Koltun e a Rua Cuba

continua após publicidade .

Rua Cuba – entre a Avenida Maranhão e a Rua Ceará

Rua Alvorada – \entre a Avenida Presidente Tancredo Neves e a Rua Ceará

continua após publicidade .

Rua Andirá – entre a Avenida Pedro Koltun e a Avenida Souza Naves

Largo Marechal Floriano (Ginásio Alcebíades Alves)

Avenida Tancredo Neves – entre a Rua Sertaneja e a Praça Espanha

continua após publicidade .

Avenida Tancredo Neves – entre a Praça Espanha e a Rua Francisco Jacob Goedert

Rua Ceará – entre a Rua Vereador Orlando Buratto e a Rua João Maria Stresser

Rua Ceará – entre a Rua Sertaneja e o Lote 33 da Quadra 153

continua após publicidade .

Rua Sertaneja – entre a Avenida Maranhão e a Rua Ceará

Avenida Osvaldo Cruz – entre Avenida Ladislao Gil Fernandez e Avenida Aparício Cardoso Bitencourt

continua após publicidade .

Avenida Osvaldo Cruz – entre a Rua Valentino Talarico e a Rua Placídio Miranda

Total 21

https://paranainterativo.pr.gov.br/apps/QRCode/ConsultaObra/mapa.html?143|51|1

Rua Benedito Canedo Gomes – entre a Rua Marlene Moraes e o prolongamento da Rua Princesa Izabel

Rua Barão do Rio Branco – entre a Rodovia Celso Fumio Makita e a Rua Machado de Assis

Rua Rodrigues Alves – entre a Rodovia Celso Fumio Makita e a Rua Machado de Assis

Rua Laercio José Rodrigues – entre a Rodovia Celso Fumio Makita e a Rua Machado de Assis

Rua Arlindo Martins Proença – entre a Rodovia Celso Fumio Makita e a Rua Machado de Assis

Rua Sete de Setembro – entre a Rua Quintino Bocaiúva e a Rua Machado de Assis

Rua Quintino Bocaiúva – entre a Rua Benedito Canedo Gomes e a Rua Dom Pedro I

Rua Marlene Moraes – entre a Rua Benedito Canedo Gomes e a Rua Sete de Setembro

Rua Machado de Assis – entre a Rua Benedito Canedo Gomes e a Rua Sete de Setembro

Rua Isaque Martins da Silva – entre a Tamandaré e o final dela (Conjunto Morada do Sol)

Rua Regina Mazaro – entre a Rua Tamandaré e o final dela (Conjunto Morada do Sol)

Rua João Fernandes Vieira – entre a Rua Tamandaré e Rua Clara Storoski

Rua Tamandaré – entre a Rua José Merico e Rua João Fernandes Viera

Rua Placídio Miranda entre a Tamandaré e a Rua Luiz da Trindade Ferreira

Avenida Ladislao Gil Fernandez – recape entre a Avenida Osvaldo Cruz e Avenida Portugal

Avenida Ladislao Gil Fernandez – recape entre a Avenida Portugal e a Rua Polônia

Total 17

Siga o TNOnline no Google News