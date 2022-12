Prefeitura de Ivaiporã investe mais de R$ 15 mi na Vila Nova Porã

Da Redação

prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, e o vice-prefeito Marcelo Reis durante o programa Ivaiporã em Ação

No sábado, dia 10, o prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, e o vice-prefeito Marcelo Reis durante o programa Ivaiporã em Ação – Meu Bairro em TransformAção na Vila Nova Porã detalharam as obras em andamento e algumas a serem iniciadas. Os investimentos na Vila Nova Porã são na ordem de R$15.070.140,39 e beneficia as áreas da saúde, educação, assistência social, esporte, espaços públicos, iluminação, agricultura, meio ambiente, obras de infraestruturas e moradias.

Durante o evento que aconteceu no Centro da Juventude foram descentralizados os serviços públicos da Prefeitura e da Agência do Trabalhador com 74 vagas de empregos objetivando facilitar o cadastro dos interessados, finalizada a pavimentação da Rua Mangueira, onde também foi feita sinalização, e distribuídas mudas frutíferas e ornamentais. Os serviços movimentaram cerca 400 servidores públicos. Veja: null - Vídeo por: Reprodução O pacote de obra inclui: 2 pontos de ônibus nas Ruas Mangueira e Dorvalina Dias de Jesus (R$28.080,82), calçadas no Conjunto Sebastião Alves de Andrade (R$40.071,71), torre transformadora trifásica (R$67.980,00), Cozinha Escola no Centro da Juventude (R$136.632,60), substituição de 400 luminárias de sódio por led (R$177.600,00), Capela Mortuária (R$181.327,53), galerias de águas pluviais (R$291.268,67), reforma da Praça Gleis Gergolette (R$203.718,33), área a ser desapropriada para construção do Lago Guanabara II (R$344.756,52), programa Meu Bairro Tem Recape - Fase I (concluída no valor de R$478.724,64), programa Meu Bairro Tem Recape - Fase II (a ser executado em 2023 no valor de R$769.196.80), cobertura do IBC (R$731.878,69), obras na Rua Mangueira (R$519.549,48), Meu Campinho (R$586.631,63), pedras irregulares (R$731.961,86), construção da UBS (R$914.308,31), ampliação e reforma do Centro da Juventude (R$1.021.978,75), Usina de Geração de Energia Solar (R$1.165.000,00), Construção do Lago Guanabara II (R$1.693.000,00), ampliação e reforma e ampliação do CMEI Odete Brasil (R$2.100.174,05), terreno com 48 lotes destinados à construção de casas populares, atrás do Centro da Juventude, e uma área com 288 lotes destinados à construção de casas populares na Rua Mangueira – próxima ao ponto de ônibus no valor de R$2.886.300,00. O valor anunciado em obras soma R$15.070.140,39 em investimentos

Gestão dos recursos

O anúncio do pacote de obras e o lançamento do programa foram feitos no Centro da Juventude na presença dos diretores dos departamentos municipais da Prefeitura – e demais servidores públicos, vereadores Gertrudes Bernardy, José Maurino Carniato e Edivaldo Aparecido Montanheri, e das crianças, jovens e adultos residentes na Vila Nova Porã.

“O programa irá proporcionar uma grande transformação na Vila Nova. Por isso, parabenizo o prefeito Carlos Gil e o vice-prefeito Marcelo Reis pela gestão dos recursos, e os servidores públicos pelo empenho nos trabalhos executados para melhorar o município de Ivaiporã”, reconheceu Gertrudes Bernardy.

Segundo Marcelo Reis as áreas beneficiadas vão transformar a vida da população com melhor acesso à Vila Nova Porã, mais saúde, melhor qualidade de vida para quem reside em ruas onde a Prefeitura executa galerias de água pluvial, pedras irregulares recape e asfalto, atendimento mais eficiente no Centro da Juventude, mais esporte, iluminação e moradias. “A Vila Nova Porã sempre será umas das prioridades para a administração municipal”, avisou Marcelo Reis.

2 anos de trabalho

“Foi um dia muito especial para a Vila Nova Porã, porque começamos a preparar este pacote de obras há 2 anos. Inclusive consultamos os diretores dos departamentos municipais da Prefeitura para sabermos onde poderemos lançar o programa Ivaiporã em Ação – Meu Bairro em TransformAção 2 e a maioria sugeriu transformamos a Vila Monte Castelo, que é uma das mais carentes de Ivaiporã”, informou o prefeito Carlos Gil.

Em breve, a Prefeitura fará um planejamento para transformar a Vila Monte Castelo e melhorar a qualidade de vida da população.

O prefeito Carlos Gil finalizou a solenidade sugerindo a mudança do nome da Vila Nova Porã para Jardim Nova Porã, por entender que aquela área da cidade está em pleno desenvolvimento. A sugestão de alteração será posta em votação via redes sociais para saber se os moradores aprovam.

Em seguida, houve apresentações das crianças da rede municipal de ensino

Siga o TNOnline no Google News