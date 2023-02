Prefeitura de Ivaiporã investe mais de 5,7 mi no distrito de Jacutinga

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Prefeitura de Ivaiporã está investindo R$5.787.436,84 no distrito de Jacutinga, são diversas obras de infraestrutura nas vias e estradas rurais, na educação, esporte e saúde.

continua após publicidade .

A população é beneficiada com obras de pedra irregular na área rural e nas Ruas Pindaúva, São Miguel, São Francisco, Jardim, Ivaiporã, Mauá e Formoso. As obras de asfalto são executadas nas vias que dão acesso ao distrito e ao Laticínio Kollac para facilitar a circulação de motoristas, motociclistas e ciclistas, e evitar acidentes.

- LEIA MAIS: Moradora grava infestação de ratos no centro de Apucarana; veja

continua após publicidade .

“Executamos a terraplenagem por onde passa a pista de caminhada, alargamos a via para garantir mais segurança à população, fizemos o meio, implantamos calçada em parte do trecho e passamos massa asfáltica. As obras são executadas conforme as condições do tempo. Em breve, iremos concluir a pista

Também realiza construção de salas de aula, banheiro e reforma na cozinha do Colégio Estadual Nilo Peçanha, onde funciona em dualidade com a rede municipal de ensino; ponto de ônibus na Rua Pindaúva; e com a doação de um terreno próximo ao Cemitério Municipal para construir 14 casas populares.

A área esportiva também foi beneficiada com troca de iluminação e melhorias no Meu Campinho e no campo de futebol, enquanto a equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) recebeu uma ambulância e a Associação da Agricultura Familiar do Jacutinga um equipamento classificador de café entregue pela Prefeitura de Ivaiporã por meio do Departamento de Agricultura, e adquirido via convênio com Secretaria de Estado de Agricultura do Paraná (Seab).

continua após publicidade .

Além disso, a Prefeitura construiu a calçada que dá acesso à UBS para garantir segurança aos pacientes que procuram os serviços médicos.

“O nosso objetivo é tornar o distrito do Jacutinga cada vez mais desenvolvido e acolhedor para se viver e trabalhar, e o pacote de obras demonstra o compromisso da gestão com a comunidade”, declarou o prefeito em exercício Marcelo Reis.

Siga o TNOnline no Google News