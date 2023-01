Prefeitura de Ivaiporã investe em melhorias nas ruas da cidade; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Prefeitura listou outras avenidas e ruas onde irá executar este tipo de manutenção para garantir durabilidade do asfalto

Nesta quinta-feira (26), o prefeito em exercício de Ivaiporã, Marcelo Reis e o diretor do Departamento de Obras, Bruno Montoro, acompanharam a obra de recape na Rua Itajubá.

continua após publicidade .

“Além do recape, projetamos melhorias na iluminação pública, playground e implantação de mais lixeiras e bancos para que a população possa continuar apreciando a beleza natural do Lago de Furnas”, informou Bruno Montoro.

Marcelo Reis afirmou que a Vila de Furnas é uma área muito bonita e a malha asfáltica precisava de melhorias – assim como algumas ruas da área central, onde há um grande fluxo de veículos. “As obras de recape e de pedra irregular são executadas no município de forma gradativa visando melhorar a vida do maior número de habitantes”, explicou Marcelo Reis. Assista: null - Vídeo por: Reprodução Nas vias onde não há asfalto a Prefeitura executa o programa de pedra irregular, e nas ruas de pedra irregular com grande tráfego de veículos a administração municipal executa o programa Meu Bairro Tem Recape.

continua após publicidade .

“O objetivo é assegurar melhor fluxo de motocicletas, carros, caminhões e ônibus, porque a administração municipal trabalha com foco na melhoria da qualidade de vida da população”, reforçou Marcelo Reis.

Na área central o recapeamento asfáltico foi feito na Avenida Amazonas – entre a Rua Diva Proença Praça Espanha e Avenida Souza Naves; Avenida Tancredo Neves – próxima ao INSS e à Associação Cultural e Esportiva Nikei; Ruas Dorival Moreira da Silva e Sertanópolis; e reperfilagem na Avenida Souza Naves – Avenida Pedro Koltun e Rua Cornélio Procópio.

Tanto em Furnas quanto na área central a Prefeitura investiu recursos próprios no valor de R$437.524,04 para manter a malha asfáltica. A Prefeitura listou outras avenidas e ruas onde irá executar este tipo de manutenção para garantir durabilidade do asfalto.

Siga o TNOnline no Google News