Prefeitura de Ivaiporã investe 1.7 mi no Centro da Juventude

Da Redação

A piscina do Centro da Juventude será aquecida e coberta pela Prefeitura de Ivaiporã. O anúncio foi feito pelo prefeito Carlos Gil, que assinou a ordem de serviço na presença do vice-prefeito Marcelo Reis, diretores dos Departamentos de Obras e de Assistência Social, Bruno Montoro e Flávia Kuss, assessor do deputado Sérgio Souza, Valdinei Franciscon, e da presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy.

Além do aquecimento e da cobertura serão executadas obras de melhoria no teto, pintura das paredes, troca de pisos e reforma de vestiários e banheiros devido à falta de manutenção entre 2017 e 2020.

Os recursos são provenientes de emenda do deputado federal Sérgio Souza, no valor de R$400.000,00 mil – solicitados pela ex-diretora do Departamento de Assistência Social, Gertrudes Bernardy, e com recursos do município no valor de R$600.726,079.

Agradecimento

Gertrudes Bernardy agradeceu ao deputado federal Sérgio Souza pela liberação da emenda e especialmente por beneficiar diversos setores da administração pública.

De acordo com Flávia Kuss a reforma no Centro da Juventude é um sonho dos servidores públicos e dos jovens que frequentam as atividades sociais. “A piscina é utilizada entre janeiro e abril devido às condições climáticas. Com o aquecimento e a cobertura será possível usá-la durante 12 meses – quem sabe também no período noturno com atividades voltadas ao Grupo da Melhor Idade”, cogitou Flávia Kuss.

O prefeito Carlos Gil também agradeceu ao deputado federal Sérgio Souza por proporcionar ao poder público investir em projetos sociais que melhoram a qualidade de vida dos adolescentes e idosos, e mencionou diversas obras em execução e outras que têm projetos em andamento em prol do desenvolvimento de Ivaiporã.

“Há casos de pessoas idosas que não têm condições de pagar aula de hidroginástica. Por isso, o Centro da Juventude será uma excelente opção. Além disso, professores de Educação Física poderão intensificar as atividades com a piscina aquecida e coberta”, sugeriu Carlos Gil.

Participaram da solenidade de assinatura da ordem de serviço diretores de Departamentos Municipais, membros do Conselho das Associações de Moradores de Ivaiporã (Cami), vereadores Emerson Bertotti e José Maurino Carniato, e convidados.