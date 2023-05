Prefeitura de Ivaiporã inova com Semana Municipal da Criatividade

Da Redação

Cumprindo a Lei Municipal 3.749/2022 – decorrente do projeto da vereadora Gertrudes Bernardy, a Prefeitura de Ivaiporã realizou a Semana Municipal de Inovação e Criatividade, por meio do Departamento de Tecnologia e Inovação, na quinta e sexta-feira, dias 27 e 28 de abril, no Centro Cultural Olívia Hauptmann, onde houve exposição de projetos, produtos e serviços inovadores com stands do IFPR, Fatec, Univale, UEM, IDR, Senac, Sesc e Sebrae.

A Semana Municipal de Inovação e Criatividade estimulou parcerias, reuniu líderes, empresários, acadêmicos e a comunidade, os quais discutiram as mais recentes tendências e tecnologias inovadoras em diversas áreas – especialmente voltadas ao agronegócio.

O vice-prefeito Marcelo Reis; diretor de Tecnologia e Inovação, Alex Fonseca; diretora de pesquisa do IDR-Paraná, Vânia Cirino; chefe do Núcleo Regional da Seab, Vitória Holzmann; representante do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Ivaiporã, Fernando Carvalho; consultora do Sebrae, Joelma Barboza; presidente Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Ivaiporã, Afonso Frederico; presidente da Câmara de Vereadores, Edvaldo Montanheri; e o chefe do Núcleo Regional de Educação, Valber Clarimundo, participaram da abertura, parabenizaram as instituições envolvidas e deram as boas-vindas aos estudantes da área tecnológica.

Oportunidades

“Ivaiporã vive um momento fantástico de desenvolvimento e requer parcerias para fortalecer diversas áreas, sejam empresariais ou educacionais. O objetivo é transformar o desenvolvimento em oportunidades de investimento e emprego”, declarou Marcelo Reis, que parabenizou o diretor Alex Fonseca pelo empenho na organização da Semana Municipal de Inovação e Criatividade.

Além de mencionar a necessidade de promover a inovação em Ivaiporã, Alex Fonseca citou parcerias estabelecidas entre a Prefeitura, Abinc, Tecpar, Kotra, IFPR, UEM, Sebrae, Sesc, Senac e com o Parque Tecnológico de São José dos Campos. “Com a construção da Incubadora Tecnológica esperamos estimular projetos inovadores, atrair investimentos e tornar Ivaiporã uma cidade mais moderna tecnologicamente”, antecipou Alex Fonseca.

A oportunidade dada aos jovens nas mais variadas áreas de ensino, especialmente voltado à inovação e criatividade, foi observada por Vitória Holzmann, enquanto Vânia Cirino enfatizou o desejo da juventude de desenvolver novidades tecnológicas, e as demais autoridades enalteceram o envolvimento do poder público e de empresas privadas ligadas ao ensino e tecnologia.

A programação incluiu a participação do pesquisador do IDR-PR, Pablo Ricardo Nitsche; especialista em marketing digital, Rafael Carneiro; engenheiro agrônomo e coordenador do Departamento de Inovação Tecnológica Agropecuária da Coamo, Fabrício Bueno Corrêa; publicitária Samantha Dorabiato; professor do IFPR, José Luiz ViIas Boas; e da diretora de Desenvolvimento da Fatec, Marcelis Pereira.

Fabrício Corrêa, por exemplo, analisou como muito positiva a Semana Municipal de Inovação e Criatividade pela variedade de temas. “O evento atendeu as expectativas do público alvo. E aquilo que envolve inovação sempre beneficiará a agricultura”, opinou.

Na Semana Municipal de Inovação e Criatividade também houve experiência com câmera 360º graus e visitação aos stands.

