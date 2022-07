Prefeitura de Ivaiporã informa que há vagas na Banda Marcial Municipal

Da Redação

A Banda Marcial Municipal foi criada em 1981 e aceita membros a partir dos 10 anos de idade

A Prefeitura de Ivaiporã informa, por meio do Departamento de Cultura, que há vagas para crianças, jovens e adultos interessados em fazer parte da Banda Marcial Municipal – regida pelo maestro Josuel Roberto.

Como forma de manter a tradição e incentivar o ingresso de componentes, o Departamento de Cultura adquiriu mais instrumentos musicais – Sousafone, bombardino, caixas tenor, trompetes, trombones e pares de pratos.

Os interessados em participar devem entrar em contato com o Departamento de Cultura pelo telefone 3472-5419 e falar com Karine Souza, ou com o maestro Josuel Roberto pelo número 99917-0021.

Josuel Roberto informou que os ensaios são realizados às segundas e quartas-feiras, a partir das 18h00, e aos sábados e domingos, às 14h30, no Projeto Renascer. Além de manter a tradição, o maestro disse que objetivo dos ensaios é apresentar a Banda Marcial Municipal no dia 7 de setembro.

A Banda Marcial Municipal foi criada em 1981 e aceita membros a partir dos 10 anos de idade.





