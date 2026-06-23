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INAUGURAÇÃO

Prefeitura de Ivaiporã inaugura sede compartilhada para Afama e Associação Flor de Lótus

Novo espaço reúne as duas entidades e amplia o apoio a famílias de pessoas com autismo e pacientes em tratamento contra o câncer

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 20:47:23 Editado em 23.06.2026, 20:47:08
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Prefeitura de Ivaiporã inaugura sede compartilhada para Afama e Associação Flor de Lótus
Autor Autoridades municipais, representantes da Afama e da Flor de Lótus participam da inauguração - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

A Prefeitura de Ivaiporã inaugurou nesta terça-feira (23) uma sede compartilhada para a Associação de Familiares, Amigos e Mães dos Autistas (Afama) e a Associação Flor de Lótus, entidade que presta apoio a pessoas em tratamento contra o câncer. O espaço funciona em um imóvel público que anteriormente abrigava o Conselho Tutelar. O local foi adaptado para receber as duas associações e já está disponível para atendimento às famílias.

Durante a inauguração, o prefeito Carlos Gil afirmou que a iniciativa busca fortalecer o trabalho desenvolvido pelas entidades, que atuam no acolhimento e no suporte às pessoas atendidas. “São instituições que desempenham um papel importante junto às famílias. Além do atendimento oferecido pela rede pública, elas ajudam a orientar, acolher e dar suporte em momentos difíceis”, destacou o prefeito.

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Segundo Carlos Gil, a definição de uma sede contribui para ampliar o acesso das associações a recursos públicos, convênios e parcerias. Ele citou como exemplo a Associação Flor de Lótus, que recebeu R$ 80 mil por meio de emendas impositivas de vereadores do município.

A vice-prefeita Gertrudes Bernardy destacou que a nova sede representa um reforço no apoio às famílias acompanhadas pela Afama e pela Flor de Lótus. “É uma conquista importante para as duas entidades. Ter um espaço adequado ajuda a organizar os atendimentos e oferece mais conforto para as famílias que buscam apoio”, afirmou.

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A vice-prefeita também lembrou outras ações de apoio realizadas pelo município. Entre elas está a disponibilização de um ônibus para o transporte de pacientes atendidos pela Flor de Lótus durante o tratamento oncológico. O veículo foi viabilizado por meio de parceria com o Governo do Paraná através da Secretaria Estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa.

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O presidente da Câmara de Vereadores, Ilson Gagliano, destacou a importância do trabalho desenvolvido pelas entidades e do envolvimento da comunidade no apoio às famílias. “É importante ver voluntários dedicando tempo e esforço para oferecer acolhimento e apoio às famílias. A Câmara está à disposição para contribuir com essa iniciativa”, afirmou.

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A presidente da Associação Flor de Lótus, Silvana Gibim, afirmou que a nova sede permitirá ampliar os projetos desenvolvidos pela entidade e concentrar os atendimentos em um único local. “Era um sonho ter um espaço próprio. Agora vamos reunir nossas atividades em um só lugar, ampliar parcerias e oferecer mais apoio às mulheres que enfrentam o tratamento contra o câncer”, destacou.

Segundo Silvana, a associação atende atualmente 114 mulheres de Ivaiporã e municípios da região do Vale do Ivaí. Ela também ressaltou que o novo espaço deve fortalecer iniciativas de geração de renda, como oficinas de crochê e artesanato voltadas às pacientes assistidas pela entidade.

A presidente da Afama, Lucimar Ribeiro Moço, afirmou que a nova sede representa uma conquista para as famílias atendidas pela associação, criada há cerca de cinco anos e formalizada há quase dois. “Ter um espaço próprio traz mais acolhimento, visibilidade e credibilidade para o nosso trabalho. É uma conquista muito importante para as famílias atípicas”, destacou.

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Segundo Lucimar, o local permitirá ampliar as atividades da entidade, que atualmente conta com atendimento voluntário de profissionais como psicóloga, neuropsicopedagoga e terapeuta ABA.

Ela também destacou a parceria da Cresol, que contribuiu para a estruturação da sede por meio do Fundo Social. Os recursos foram utilizados na aquisição de móveis e brinquedos pedagógicos para o atendimento das famílias. Lucimar ainda agradeceu o apoio da prefeitura, dos parceiros e das famílias que colaboram com a associação.

Casa do Autista

Além da entrega do espaço, o prefeito informou que o projeto da Casa do Autista avança para a fase de implantação. De acordo com ele, será instalado em um imóvel da Prefeitura atualmente ocupado pela Delegacia de Polícia Civil. Após a mudança da delegacia, que em breve também ganhará nova sede, o local passará por adaptações para receber atendimentos especializados.

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De acordo com Carlos Gil, a futura estrutura Casa dos Autistas contará com atendimento especializado, incluindo psicólogos, fonoaudiólogos, equipe multiprofissional e uma sala sensorial destinada ao desenvolvimento e acolhimento de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).


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    Foto: Autoridades municipais, representantes da Afama e da Flor de Lótus participam da inauguração Autor: TN Online/Ivan Maldonado
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