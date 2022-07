Prefeitura de Ivaiporã inaugura Praça do Alto Porã; assista

Da Redação

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, o vice-prefeito Marcelo Reis e dos diretores dos Departamentos Municipais de Obras e de Meio Ambiente, Bruno Montoro e Denise Kusminski, inauguraram a Praça do Alto Porã, neste sábado, dia 9 de julho. A obra custou R$225.966,01.

A inauguração contou com a participação dos vereadores Emerson Bertotti e José Maurino Carniato, que representaram a presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy.

O projeto da Praça do Alto Porã foi apresentado no dia 6 de setembro de 2021 e concluído 10 meses após o início da obra. As crianças, jovens, adultos e idosos aproveitaram o espaço público para brincar, pôr o papo em dia e encontrar os amigos.

Emerson Bertotti citou as obras sonhadas pelo falecido vereador José Aparecido Peres (Zé do Bar) em benefício da população do distrito do Alto Porã; agradeceu ao prefeito Carlos Gil e ao vice-prefeito Marcelo Reis pela conclusão da Escola Municipal José Aparecido e Capela Mortuária; lembrou que a gestão tem obras em execução em diversas áreas; e parabenizou a população pelo espaço inaugurado.

Sonho realizado

Segundo Marcelo Reis, entregar a Praça do Alto Porã à população é a realização de um sonho. “É um espaço propício para crianças, jovens, adultos e idosos. Os moradores merecem os investimentos que a Prefeitura fez no distrito do Alto Porã, que tinha como representante o falecido vereador José Aparecido Peres”, declarou Marcelo Reis.

Encerrando a solenidade de inauguração, o prefeito Carlos Gil descreveu a Praça do Alto Porã como espaço de lazer com brinquedos e de encontro entre amigos – além de servir para prática de atividade física com a instalação da academia ao ar livre.

“Esta obra foi reivindicada pelo meu amigo – falecido vereador José Aparecido Peres, que amava o distrito do Alto Porã. Nos comprometemos com a população e cumprimos a execução da obra com recursos do deputado federal Sérgio Souza”, contou o prefeito Carlos Gil.

Além de citar as inaugurações da Escola Municipal José Aparecido e da Capela Mortuária, realizadas em fevereiro, o prefeito Carlos Gil mencionou outras obras executadas, tais como galeria de água pluvial, pavimentação com pedra irregular e capa asfáltica em ruas. “E mais ruas serão recapeadas. A Unidade Básica de Saúde passará por obras de ampliação e melhorias. Quanto ao trevo do Alto Porã será reformulado pelo Governo do Estado”, avisou o prefeito Carlos Gil, agradecendo à população pelo apoio e confiança.

Após a inauguração a população aproveitou para desfrutar da Praça do Alto Porã e tomar tereré.













