Prefeitura de Ivaiporã inaugura oito obras neste sábado (26)

O prefeito Luiz Carlos Gil e o vice-prefeito Marcelo Reis convidam toda a população para participarem das diversas atividades e inaugurações de oito obras que acontecem neste sábado (26), no Jardim Nova Porã. Assista o vídeo no fim da matéria.

As festividades terão início às 14 horas no Centro da Juventude, onde uma série de torneios esportivos acontecerão, juntamente com provas de natação e sessões de hidroginástica voltadas para a melhor idade.

Às 15 horas, a diversão acontece na Rua do Recreio, onde os presentes poderão desfrutar de mini vôlei, minibasquete e o desafio do gol, além de uma variedade de brinquedos incríveis para entretenimento de todos os presentes.

O ponto alto da festa acontece às 16 horas, com a solenidade de inauguração de oito projetos para a comunidade: a Unidade Básica de Saúde, o Meu Campinho, a Capela Mortuária, a piscina aquecida e coberta do Centro da Juventude, a Horta Educa Verde, a Usina Fotovoltaica, a Secretaria Municipal de Agricultura e a Remodelação da Praça Bleis.

A administração municipal convida todos a prestigiarem e participarem destes momentos especiais que fortalecera ainda mais a comunidade do Jardim Nova Porã.

O evento contará ainda com apresentações musicais com o Grupo Diretoria do Pagode e o cantor Rique Galiane e seus músicos.

Assista o vídeo:

