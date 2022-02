Prefeitura de Ivaiporã inaugura obras no Alto Porã; assista

Da Redação

O prefeito em exercício de Ivaiporã Marcelo Reis (PTB), acompanhado de Luiz Carlos Gil (PSD) -prefeito licenciado - e do deputado federal Sergio Souza (MDB) inauguraram no final da tarde de sábado (5), a Escola Municipal do Campo José Aparecido Peres, o vereador (Zé do Bar) que faleceu em março de 2021.

A escola com quatro salas de aula, áreas de serviço, pátio coberto, sala de leitura e de informática tem capacidade para atender 120 alunos do distrito e comunidades rurais vizinhas.

Segundo Marcelo Reis, são mais de 600 metros quadrados de área construída e investimento de R$ 1,26 milhão disponibilizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Governo Federal através do deputado federal Sergio Souza.

Na oportunidade, também foi inaugurada a Capela Mortuária do distrito e entregue recape de 10 mil metros quadrados sobre pedra irregular do programa “Meu Bairro Tem Recape”, e ainda assinado ordem de serviço para executar as obras de revitalização da praça do distrito e de pedra irregular em mais 10 quadras.

Também foi feita a entrega das apostilas e do uniforme escolar – composto por 2 camisetas, jaqueta, calça, bermuda ou shorts saia, par de meia, tênis e mochila.

“O que nós conseguimos fazer aqui no Alto Porã nos deixa muito felizes. É recape sendo feito, é pedra irregular, é a capela mortuária sendo inaugurada e essa escola maravilhosa, uma homenagem muito justa ao nosso grande amigo vereador Zé do Bar”, destacou Marcelo Reis.

Para o prefeito licenciado Carlos Gil, mais um sonho da população de Alto Porã que se transforma em realidade. “Realmente uma alegria ver a população feliz com tudo que foi entregue hoje para a comunidade, um grande sonho da população e do Zé do Bar, que sempre estava aqui e lutava muito pelo Alto Porã”, disse.

Carlos Gil lembrou ainda que em 2.020 foi feito um abaixo assinado comandado pelo vereador Zé do Bar com mais de 700 assinaturas, reivindicando a revitalização da praça de Alto Porã. “Isso vai ser uma realidade ainda este ano, e se Deus quiser concluída ainda no primeiro semestre de 2.022”, destacou.

O deputado Sergio Souza falou da felicidade de rever os amigos de infância e adolescência e parabenizou a administração municipal pelo trabalho. “A política quando ela é bem feita, é em favor da melhoria da qualidade das pessoas. No Alto Porã as ruas estão quase todas pavimentadas, capela mortuária, a praça que o Zé do Bar sempre nos pedia, hoje foi dada a ordem de serviço. E a tão sonhada escola, começou lá no mandado do Gil, ficou alguns anos meio enrolado, mas o Gil este gestor diferenciado que é, desenrolou, e agora volta as aulas e as crianças vem em escola nova”, destacou Sergio Souza.

A advogada Tainara Conti Peres filha do vereador Zé do Bar agradeceu a homenagem em nome da família. “Essa escola para meu pai significava um sonho e é muito estranho não ter a presença dele física aqui. Meu pai durante toda a vida sempre foi muito firme nessa questão de Educação e essa homenagem é uma forma de perpetuar o legado que ele nos deixou”.

O diretor da escola municipal, professor Denikid Araújo Albino falou da importância da nova escola para a melhoria da qualidade.

“Essa nova escola traz uma mudança para a Educação aqui do nosso distrito. Uma educação que pretendemos fazer no período integral, e uma formação de cidadania muito melhor para o nosso distrito. Isso aqui vai ser melhoramento de vida, qualidade de ensino e com certeza a população só tem a ganhar”, completou Denikid.

A inauguração contou ainda com a presença do prefeito de Arapuã Deodato Matias, vereador Emerson Bertotti, o Fio, secretários municipais, servidores da educação municipal e moradores do distrito.

ASSISTA: null - Vídeo por: Reprodução