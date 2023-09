Prefeitura de Ivaiporã inaugura Capela Mortuária no Jardim Nova Porã

inauguração da Capela Mortuária do Jardim Nova Porã

Capela Mortuária Osvaldo Leite Netto foi inaugurada no Jardim Nova Porã

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Capela Mortuária Osvaldo Leite Netto foi inaugurada no Jardim Nova Porã em Ivaiporã, pela administração Carlos Gil e Marcelo Reis, proporcionando um espaço digno e confortável para cerimônias fúnebres, enquanto presta o devido respeito às famílias enlutadas.

continua após publicidade

Com uma área construída de 108,76m² e investimento de recursos próprios municipais no valor de R$189.915,43 a Capela Mortuária foi projetada para atender às necessidades das famílias nos momentos mais delicados.

- LEIA MAIS: Saúde de Ivaiporã promove ação sobre aleitamento materno

continua após publicidade

A placa foi descerrada na semana passada pelo prefeito Carlos Gil, vice-prefeito Marcelo Reis, secretário municipal de Planejamento e Finanças, Wanderlei Pessutti, presidente da Câmara de Vereadores, Edvaldo Aparecido Montanheri (Sabão), deputado federal Sérgio Souza, secretário geral do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, Orlando Pessuti, pelos vereadores Gertrudes Bernardy, Emerson Bertotti e José Maurino Carniato, e pelo chefe de serviços de conservação do Cemitério Municipal, Jeferson Palopoli.

“Esta Capela Mortuária representa um compromisso com o respeito, a empatia e o apoio às famílias que passam por momentos tão delicados. É um lugar onde poderão se despedir com serenidade e onde a memória dos entes queridos será honrada”, afirmou o prefeito Carlos Gil.

O projeto arquitetônico foi desenvolvido visando à harmonia com o ambiente circundante, criando um espaço sereno e tranquilo para que as famílias possam se despedir dos entes queridos com a devida privacidade e conforto.

Siga o TNOnline no Google News