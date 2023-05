Prefeitura de Ivaiporã garante acesso seguro a alunos de colégio

Da Redação

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, atendeu a uma solicitação da diretora do Colégio Estadual Barão do Cerro Azul, Sandra Manesco, e tomou medidas para criar um acesso seguro de embarque e desembarque dos alunos. Foi autorizada a abertura de uma via pública na Praça Independência, onde foi aplicada massa asfáltica para facilitar o acesso exclusivo aos estudantes.

Anteriormente, os alunos precisavam atravessar uma via pública para embarcar ou desembarcar dos transportes escolares, o que representava um risco à segurança. Após a conclusão da obra, os alunos têm área segura e apropriada para embarcar e desembarcar.

O prefeito Carlos Gil acompanhou de perto a execução da obra e ressaltou que o colégio é de responsabilidade estadual. Mas os alunos são de Ivaiporã. “Com esta intervenção resolvemos um problema que persistia há muito tempo e demonstra a preocupação da administração municipal com a segurança e educação dos alunos”, afirmou Carlos Gil.

Sandra Manesco enfatizou que os alunos corriam riscos ao atravessar a via pública para ter acesso ao transporte escolar e aproveitou para agradecer o empenho do prefeito Carlos Gil e da vereadora Gertrudes Bernardy, que intermediaram junto ao Governo do Estado as obras de reforma geral que se encontra em andamento no Colégio Estadual Barão do Cerro Azul.

