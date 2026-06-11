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PROTEÇÃO SOCIAL

Prefeitura de Ivaiporã entrega mantas a crianças e adolescentes dos projetos sociais

Ação da Prefeitura de Ivaiporã busca amenizar os efeitos das baixas temperaturas entre famílias atendidas pela Assistência Social

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 10:30:52 Editado em 11.06.2026, 10:30:46
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Prefeitura de Ivaiporã entrega mantas a crianças e adolescentes dos projetos sociais
Autor Foram adquiridas mil mantas para atender a população que mais precisa - Foto: Colaboração/Maicon Santos

A Prefeitura de Ivaiporã, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, entregou mantas na quarta-feira (10) a crianças atendidas pelos projetos sociais do município. A entrega reuniu pais e familiares. As mantas foram adquiridas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)

Foram beneficiadas crianças do Projeto Renascer, Casa de Vivência, Centro da Juventude e do programa Criança Feliz. Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Silvana Zancanella Pessutti, foram adquiridas mil mantas para atender a população que mais precisa durante o período de frio. (fotos abaixo)

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“Hoje estamos realizando a entrega das mantinhas, como já é tradição. Elas são destinadas às crianças e adolescentes dos projetos sociais e também a alguns idosos que vivem em situação de vulnerabilidade”, afirmou.

De acordo com Silvana Zancanella Pessutti, a distribuição começou pelos participantes dos projetos sociais, mas outras famílias também poderão ser contempladas. “Será analisada a situação das famílias. Aquelas que realmente precisarem também estarão recebendo as mantas”, disse a secretária.

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A vice-prefeita Gertrudes Bernardy também acompanhou a entrega das mantas. “Nosso objetivo é levar mais conforto às famílias que enfrentam o frio e precisam do apoio do poder público. Esta ação demonstra o compromisso da administração municipal com o bem-estar das crianças, dos idosos e de todas as pessoas atendidas pelos programas sociais“, completou.

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Assistência Social benefício à infância entrega de mantas ivaipora projetos sociais Vulnerabilidade
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