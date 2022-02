Prefeitura de Ivaiporã entrega escola; assista

Da Redação

A Prefeitura de Ivaiporã entrega a Escola Municipal Alto Porã. A unidade, que vai homenagear o vereador José Aparecido Peres (Zé do Bar) – falecido em março de 2021 em decorrência do coronavírus, terá capacidade para atender 120 alunos do distrito e comunidades rurais vizinhas.

continua após publicidade .

O prefeito em exercício Marcelo Reis visitou a instituição de ensino acompanhado dos diretores dos Departamentos Municipais de Obras, Meio Ambiente e de Cultura – Bruno Montoro, Denise Kusminski e Luciane Baggio, respectivamente, e de servidores da Secretaria Municipal de Educação.

A escola atende projeto padrão disponibilizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Governo Federal com quatro salas de aula, áreas de serviço, pátio coberto, sala de leitura e de informática. São mais de 600 metros quadrados de área construída e investimento de R$ 1,26 milhão.

continua após publicidade .

Segundo Marcelo Reis, a administração vem tomando várias providências a respeito do retorno às aulas com a capacitação de professores, manutenção da infraestrutura das escolas municipais e a entrega das apostilas e do uniforme escolar – composto por 2 camisetas, jaqueta, calça, bermuda ou shorts saia, par de meia, tênis e mochila. A reimplantação de apostilas e uniforme escolar foi mais um compromisso assumido pela gestão Carlos Gil e Marcelo Reis perante a população e a comunidade escolar. “As metas são oferecer ensino de qualidade e corrigir qualquer tipo de desigualdade no ambiente escolar do município”, informou o prefeito em exercício defendendo que não existe transformação sem educação. As apostilas e o uniforme escolar serão entregues na próxima semana.

OUTRAS OBRAS

Além do estabelecimento de ensino, a administração municipal irá inaugurar a Capela Mortuária, concluir parte do programa Meu Bairro Tem Recape e assinar a ordem de serviço para executar as obras de pedra irregular e a Praça do Alto Porã. null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .