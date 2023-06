Prefeitura de Ivaiporã entrega 800 cobertores a família carentes

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Ivaiporã entregou 800 cobertores a famílias carentes – como resultado da campanha de Arrecadação de Cobertores, realizada entre os dias 1º e 31 de maio. A distribuição ocorreu no Centro da Melhor Idade e contou com a presença dos secretários de Assistência Social, Indústria e Comércio, e Administração, Silvana Pessutti, Alex Fonseca e Rodney Paiva, respectivamente.

A entrega dos cobertores contou com a participação do presidente dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Idoso, Jair Burato; secretária do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), Elzelina Machado de Moraes; e da vereadora Gertrudes Bernardy, que solicitou o apoio da classe empresarial na aquisição dos cobertores, ressaltando a importância da união para ajudar quem mais precisa.

“Uma das obrigações de quem faz parte do meio político é ajudar quem precisa. E, quando nos propomos a trabalhar, devemos fazer com amor”, afirmou Gertrudes Bernardy.

Em nome da equipe da Secretaria de Assistência Social, Silvana Pessutti expressou gratidão àqueles que se prontificaram a colaborar com a campanha, seja doando cobertores ou recursos financeiros. “Agradeço também aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, e do Idoso pela colaboração e por tornarem o inverno de muitas famílias mais acolhedor”, reconheceu Silvana Pessutti.

Em seguida, Alex Fonseca dirigiu-se às famílias beneficiadas, ressaltando que a campanha só foi possível graças ao empenho de muitas pessoas envolvidas.



Em nome da Prefeitura, Rodney Paiva reforçou o compromisso da administração em buscar formas de auxiliar a população mais vulnerável, principalmente durante os períodos de baixas temperaturas. “A Prefeitura reafirma o compromisso em promover ações que visem melhorar a qualidade de vida da comunidade, especialmente daqueles que enfrentam dificuldades”, declarou Rodney Paiva.

A entrega de cobertores às famílias carentes contribui para o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 1: Erradicação da Pobreza. Uma das maneiras é fornecer assistência e recursos para aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A ação representa um passo importante para garantir que as famílias tenham acesso a condições adequadas de vida e possam enfrentar melhor os desafios impostos pela falta de recursos.

