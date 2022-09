Prefeitura de Ivaiporã e Medicina da UniCesumar pretendem parceria

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Divulgação

O prefeito em exercício de Ivaiporã, Marcelo Reis, e a diretora do Departamento de Saúde, Cristiane Pantaleão, receberam a coordenadora do curso de Medicina da UniCesumar de Maringá, Ana Maria Silveira Machado de Moraes, gerente de Serviços da Saúde, Fátima Azevedo, coordenador dos Ambulatórios de Especialidades Médicas, Rafael Padial, e a professora de Saúde Coletiva, Luana Tironi.

continua após publicidade .

A reunião foi pautada pela possibilidade de estabelecer parceria entre a Prefeitura e a UniCesumar visando a implantação de atividades que integrem o ensino e serviços de saúde.

A gestão Carlos Gil e Marcelo Reis vem ampliando os serviços de saúde, bem como o número de profissionais médicos. “O objetivo da parceria é apoiar a formação dos profissionais do município, implantar projetos de extensão, futuramente receber médicos para fazer internato e residência em algumas especialidades em Ivaiporã”, explicou Cristiane Pantaleão.

continua após publicidade .

Ideias inovadoras

continua após publicidade .

“Foi uma surpresa agradável receber o convite para conversarmos a respeito do curso de Medicina da UniCesumar e da metodologia, e saber que há ex-alunos trabalhando em Ivaiporã, o que me causou uma impressão muito boa”, observou a coordenadora Ana Moraes, informando que o curso de Medica na UniCesumar é flexível e precisa avançar em ideias inovadoras.

Uma das possibilidades é implantar futuramente um Campus Avançado em Ivaiporã. “Inicialmente, falamos sobre projetos de extensão que possamos trabalhar – utilizando as telemedicina e conferência. Portanto, gostei das possibilidades de parcerias e da cidade”, confessou Ana Moraes.

Marcelo Reis considerou muito positiva a visita e o fato da UniCesumar enxergar potencial em Ivaiporã. “A UniCesumar é referência em ensino superior e a Prefeitura está à disposição para estabelecer parceria voltada à capacitação e internato”, informou Marcelo Reis.

continua após publicidade .

De acordo com estudos feitos pela Demografia Médica no Brasil e citados pela UniCesumar faltam médicos nos pequenos municípios e em vários serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). As maiores defasagens acontecem em prontos-socorros, Atenção Primária e em ambulatórios de especialidades.

Por isso, um dos princípios da graduação de Medica na UniCesumar é formar profissionais médicos voltados à atuação do SUS e contribuir com pesquisas voltadas a projetos na comunidade – especialmente para a prática de formação em saúde com responsabilidade sanitária.

Siga o TNOnline no Google News