Prefeitura de Ivaiporã doa lote para fazenda experimental do IFPR

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, assinou a escritura de doação de uma área de 121.000 m², ou seja, 5 alqueires paulista para o Campus do Instituto Federal do Paraná (IFPR).

A cerimônia ocorreu nesta sexta-feira, dia 19 de maio, e contou com a presença do reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, Odacir Antônio Zanatta, presidente da Câmara de Vereadores, Edivaldo Aparecido Montanheri, diretor-geral do Campus do IFPR, Ricardo Rodrigues de Souza, diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus do IFPR, Adriano José Ortiz, diretor de Planejamento e Administração do Campus do IFPR, Paulo Sérgio Carnicelli, coordenadora do curso de bacharelado em Engenharia Agronônima do Campus do IFPR, Lais Martinkoski, e representando os discentes o aluno Geraldo Mateus de Lara Alves – além dos vereadores Gertrudes Bernardy, Emerson Bertotti, Jaffer Saganski, Josane Disner e José Maria Carneiro.

A doação foi anunciada pelo prefeito Carlos Gil há exatamente 1 ano. No entanto, a aquisição da área começou a ser discutida em 2016. Ou seja, no final da 1ª gestão Carlos Gil. O terreno foi comprado por R$1.200.000,00 e será destinado à implantação de uma fazenda experimental para o curso de Agronomia do IFPR.

A doação tem como objetivo fornecer aos estudantes uma estrutura adequada para o desenvolvimento de atividades práticas e pesquisa – promovendo o aprimoramento de conhecimentos na área agrícola.

Ricardo Souza explicou que o objetivo é firmar o curso de Agronomia e fazer os investimentos necessários tais como energia, água e cerceamento.

Progresso

Durante a cerimônia de assinatura da escritura de doação, Carlos Gil ressaltou a importância do investimento para a cidade de Ivaiporã. “A implantação da fazenda experimental fortalecerá a formação dos futuros agrônomos, contribuindo para o desenvolvimento da agricultura na região. Além disso, a parceria entre o município e o IFPR demonstra o compromisso em promover o ensino de qualidade e impulsionar o progresso”, afirmou o prefeito.

O reitor do IFPR, Odacir Antônio Zanatta, também ressaltou a relevância da área de aprendizado. “A fazenda experimental oferecerá aos estudantes a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, estimulando a inovação, a pesquisa e o desenvolvimento de técnicas agrícolas mais eficientes. Será um ambiente propício para o aprendizado teórico e prático, e proporcionará uma formação completa aos futuros profissionais da área”, enfatizou.

Com a assinatura da escritura de doação, o Campus do IFPR dará início às etapas de planejamento e execução para a implantação da fazenda experimental. Estima-se que a estrutura estará pronta para receber os estudantes, no próximo ano letivo, possibilitando um ambiente de aprendizado enriquecedor e de excelência para o curso de Agronomia.

A iniciativa demonstra o comprometimento do município de Ivaiporã em fortalecer a educação e contribuir para o avanço da agricultura na região. A fazenda experimental será um marco para o ensino agrícola no IFPR, uma vez que o foco é a formação diferenciada e o estímulo ao desenvolvimento socioeconômico.

