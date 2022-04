Da Redação

Prefeitura de Ivaiporã doa alimentos à ONG Torre Forte

O diretor do Departamento Municipal de Turismo da Prefeitura de Ivaiporã, Alex Fonseca, doou alimentos à ONG Torre Forte, na segunda-feira, dia 25 de abril. Os alimentos foram arrecadados na 7ª Caminhada Internacional na Natureza, realizada no domingo, dia 24 de abril, no circuito Salto do Bulha.

A ONG Torre Forte é responsável pela gestão da Casa de Passagem, onde são disponibilizadas estadia e alimentação à população em vulnerabilidade social que passa pelo município ou precisa pernoitar enquanto um familiar permanece internado em unidade hospitalar, por exemplo.

Os alimentos foram entregues à vice-presidente da ONG Torre Forte, Rosinéia Pires, que agradeceu à Prefeitura – especialmente à organização, parceiros e inscritos na 7ª Caminhada Internacional na Natureza. “Agradeço em nome da direção da ONG Torre Forte, porque os alimentos ajudam bastante a receber quem precisa de acolhimento”, afirmou Rosinéia Pires.

“Vários caminhantes doaram alimentos não perecíveis e optamos pela ONG Torre Forte, porque desenvolve um importante trabalho social no município”, reconheceu Alex Fonseca, que estava acompanhado da extensionista do IDR-Paraná Municipal, Paula Roldão.