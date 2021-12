Prefeitura de Ivaiporã divulga programação do Natal

Da Redação

A Prefeitura de Ivaiporã divulga a programação do Natal da Esperança – sob o lema: o amor que nos une! As ações são organizadas pelos Departamentos Municipais de Cultura, Assistência Social e Indústria e Comércio, e pela Secretaria Municipal de Educação.

Em nome da administração municipal, o prefeito em exercício, Marcelo Reis, convida a população para participar das comemorações natalinas que têm como objetivo estimular a união, confraternização e a empatia – além de potencializar a retomada da economia após as piores fases da pandemia do coronavírus (Covid-19).

“Trata-se de uma data especial que deve ser celebrada por crianças, adolescentes, adultos e idosos. Por isso, consideramos justo proporcionar momentos de esperança à população a quem aconselhamos manter os cuidados em relação à pandemia”, sugeriu o vice-prefeito Marcelo Reis.

Destaque para os dias 10 e 17 de dezembro, quando haverá apresentações especiais respectivamente na Avenida Brasil e no Parque Jardim Botânico.

Confira a programação:

Desfile Natalino com chegada do Papai Noel

Com início no Posto do Carmo e fim na Samek

10 de dezembro

Às 19h00

Atendimento do Papai Noel

Coreto da Praça Manoel Teodoro da Rocha

De 13 a 16 e 20 a 23 de dezembro

19h00

Apresentação do Bon Odori, Louvor Itiel, Turma da Disney e da cantora Jéssica Queiróz

Coreto da Praça Manoel Teodoro da Rocha

Dia 13 de dezembro

Às 19h30

Apresentação do Grupo Instrumental

A Música Não Pode Parar

E atuação do cantor Gabriel Crepaldi

Coreto da Praça Manoel Teodoro da Rocha

Dia 14 de dezembro

Às 19h30

Coral do Grupo Flor de Lótus e Coral da KNN

Com apresentação da cantora Daniele Pereira

Coreto da Praça Manoel Teodoro da Rocha

Dia 15 de dezembro

Às 19h30

Acampamento Nossa Senhora de Lourdes

Ministério Shekinah

Com apresentação da cantora Julianna Fagundes

e da pianista mirim Michelly Santos

Coreto da Praça Manoel Teodoro da Rocha

Dia 16 de dezembro

Às 19h30

Coral dos Anjos

Com 1.200 alunos da rede municipal de ensino

Parque Jardim Botânico

Dia 17 de dezembro

Às 19h00