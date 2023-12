Prefeitura de Ivaiporã divulga ganhadores do sorteio do IPTU 2023

A Prefeitura Municipal de Ivaiporã/PR realizou o sorteio dos contribuintes contemplados no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2023 e tronar público por meio do Decreto 14.555.

A relação dos contribuintes sorteados inclui o número de cadastro e os respectivos nomes: 536 (Cecília Boruchok Vieira), 568 (Valdemar Vendramettto), 4880 (Sidnei Aparecido dos Santos), 2777 (Sebastião Caetano dos Santos), 12907 (Deonisio Chainiuk), 14228 (Dirancida Maria S. dos Santos), 15160 (Vlademiro Chiustak), 18223 (Antônio Koltum), 21691 (Sinhorinha dos Santos) e 23784 (Luiz Felipe Evangelista Carneira).

De acordo com o Artigo 2º do Decreto 14.555 os contemplados têm o prazo de 60 dias para retirar o prêmio na Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças. Caso os ganhadores não compareçam dentro do prazo estabelecido, os prêmios serão revertidos ao patrimônio do município.

Este sorteio representa uma iniciativa da Prefeitura de Ivaiporã para incentivar a regularização tributária e a participação ativa dos contribuintes, fortalecendo a parceria entre a população e o poder público.

