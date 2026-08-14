Prefeitura de Ivaiporã divulga atrações da 22ª Expovale; veja programação

Evento será realizado de 18 a 22 de novembro, no Parque de Exposições, com entrada gratuita; programação foi anunciada nesta sexta-feira (14)

A Prefeitura de Ivaiporã anunciou nesta sexta-feira (14) os shows da 22ª Expovale, que será realizada de 18 a 22 de novembro, no Parque de Exposições, com entrada gratuita. A edição marca os 65 anos de Ivaiporã e terá atrações nacionais de diferentes estilos.

A abertura, no dia 18, será com Simone Mendes, um dos grandes nomes do sertanejo brasileiro. No dia 19, aniversário de Ivaiporã, será a vez de Alok, um dos DJs brasileiros de maior projeção internacional.

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A programação continua no dia 20 com Eduardo Costa, um dos nomes mais conhecidos do sertanejo brasileiro. No dia 21, a atração será a dupla Matogrosso & Mathias, que tem longa trajetória na música sertaneja. O Jota Quest encerra a festa no dia 22. A banda é um dos principais nomes do pop rock brasileiro. (fotos abaixo)

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Além dos shows, a Expovale terá atrações para produtores rurais e famílias. A organização prepara uma edição com mais animais, pavilhão do leite, oficinas, palestras técnicas, feira de produtos e gastronomia. Também haverá espaço para artistas locais e atrações com animais pequenos e exóticos.

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A Prefeitura também prepara melhorias na estrutura do Parque de Exposições. Entre elas está a pavimentação do piso da arena, obra que deve melhorar as condições de uso do espaço durante períodos de chuva.

Segundo o prefeito Carlos Gil, a Expovale foi criada para marcar o aniversário de emancipação política e administrativa do município. “Ivaiporã está comemorando 65 anos e, com certeza, essa será uma das melhores edições da Expovale”, afirmou.

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A vice-prefeita Gertrudes Bernardy, coordenadora-geral da Expovale, destacou o crescimento da feira e a movimentação econômica provocada pelo evento.

Na edição anterior, cerca de 260 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições. A feira reuniu mais de 200 expositores de vários estados. Para este ano, a expectativa da organização é receber aproximadamente 300 mil visitantes.

“É um evento que ultrapassou as fronteiras de Ivaiporã, atrai visitantes de todo o Vale do Ivaí e até de outros estados. Isso movimenta o comércio, a rede hoteleira, a gastronomia e os negócios durante os dias da festa”, afirmou Gertrudes.

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A programação foi apresentada durante uma coletiva de imprensa no Salão Nobre da Prefeitura.



