Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
VALE DO IVAÍ

Prefeitura de Ivaiporã divulga atrações da 22ª Expovale; veja programação

Evento será realizado de 18 a 22 de novembro, no Parque de Exposições, com entrada gratuita; programação foi anunciada nesta sexta-feira (14)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Prefeitura de Ivaiporã divulga atrações da 22ª Expovale; veja programação
Autor A 22ª da Expovale marca os 65 anos de Ivaiporã - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

A Prefeitura de Ivaiporã anunciou nesta sexta-feira (14) os shows da 22ª Expovale, que será realizada de 18 a 22 de novembro, no Parque de Exposições, com entrada gratuita. A edição marca os 65 anos de Ivaiporã e terá atrações nacionais de diferentes estilos.

A abertura, no dia 18, será com Simone Mendes, um dos grandes nomes do sertanejo brasileiro. No dia 19, aniversário de Ivaiporã, será a vez de Alok, um dos DJs brasileiros de maior projeção internacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A programação continua no dia 20 com Eduardo Costa, um dos nomes mais conhecidos do sertanejo brasileiro. No dia 21, a atração será a dupla Matogrosso & Mathias, que tem longa trajetória na música sertaneja. O Jota Quest encerra a festa no dia 22. A banda é um dos principais nomes do pop rock brasileiro. (fotos abaixo)

LEIA MAIS: Corpo de Bombeiros reforça cuidados para prevenir acidentes durante a gravidez

Além dos shows, a Expovale terá atrações para produtores rurais e famílias. A organização prepara uma edição com mais animais, pavilhão do leite, oficinas, palestras técnicas, feira de produtos e gastronomia. Também haverá espaço para artistas locais e atrações com animais pequenos e exóticos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Prefeitura também prepara melhorias na estrutura do Parque de Exposições. Entre elas está a pavimentação do piso da arena, obra que deve melhorar as condições de uso do espaço durante períodos de chuva.

Segundo o prefeito Carlos Gil, a Expovale foi criada para marcar o aniversário de emancipação política e administrativa do município. “Ivaiporã está comemorando 65 anos e, com certeza, essa será uma das melhores edições da Expovale”, afirmou.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vice-prefeita Gertrudes Bernardy, coordenadora-geral da Expovale, destacou o crescimento da feira e a movimentação econômica provocada pelo evento.

Na edição anterior, cerca de 260 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições. A feira reuniu mais de 200 expositores de vários estados. Para este ano, a expectativa da organização é receber aproximadamente 300 mil visitantes.

“É um evento que ultrapassou as fronteiras de Ivaiporã, atrai visitantes de todo o Vale do Ivaí e até de outros estados. Isso movimenta o comércio, a rede hoteleira, a gastronomia e os negócios durante os dias da festa”, afirmou Gertrudes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A programação foi apresentada durante uma coletiva de imprensa no Salão Nobre da Prefeitura.


Prefeitura de Ivaiporã divulga atrações da 22ª Expovale; veja programação
AutorBanner - Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
aniversário Ivaiporã eventos musicais expovale 2026 ivaipora Programação Cultural show sertanejo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV