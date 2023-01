Prefeitura de Ivaiporã disponibiliza Ecopontos para população; veja

Da Redação

Com o objetivo de promover a consciência e a educação ambiental, a Prefeitura de Ivaiporã, por meio do Departamento de Meio Ambiente, instalou duas estações de coleta seletiva de resíduos - Ecopontos.

Os Ecopontos foram instalados na Av. Brasil e no Parque Jardim Botânico. Cada Ecoponto custou aos cofres do Município R$ 38.600,00 - totalizando R$ 77.200,00. Assista: null - Vídeo por: Reprodução A diretora do Departamento de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Denise Kusminski, explica que o Ecoponto tem compartimentos específicos para o descarte de materiais classificados em plástico, papel, vidro, metal, resíduo eletrônico, pilha e óleo.

Denise também orienta a população a só descartarem os materiais conforme a classificação permitida. No Ecoponto da Av. Brasil, por exemplo, foram descartados lâmpadas e pneus – o que não é permitido.

Ela informou ainda que há Ecopontos de descarte para lâmpadas nos Supermercados Paraná e Atacadista.

“Quanto aos pneus devem ser descartados na Copemari [Cooperativa de Materiais Recicláveis] mediante uma pequena taxa. A recolha é feita pela Empresa Xibiu Reciclagem de Pneus”, informou a diretora de Meio Ambiente.

De acordo com o prefeito em exercício Marcelo Reis, os Ecopontos vão fazer a diferença na melhor gestão de resíduos.

“A administração municipal se preocupa com a preservação ambiental e o processo de reciclagem requer atenção do poder público. Neste aspecto, investimos na aquisição dos containers e colocamos à disposição dos comerciantes e da população em espaços públicos acessíveis”, completou Marcelo Reis.

A implantação dos Ecopontos foi sugerida em 2022 pela vereadora Gertrudes Bernardy.

