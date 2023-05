Prefeitura de Ivaiporã decreta luto oficial pela morte de ex-prefeito

Da Redação

Em maio de 2019, Akira Yamasita recebeu o Título de Cidadão Honorário de Ivaiporã e lançou o livro: Um Médico Nissei em Ivaiporã

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, decretou luto oficial de 3 dias em virtude do falecimento do ex-prefeito Akyra Yamasita – 2ª Legislatura (1966/1970) e considerando os preciosos trabalhos dedicados à comunidade de Ivaiporã no decorrer da vida como médico.

Akira Yamasita, que vivia em Foz do Iguaçu, nasceu em março de 1932 em Monte Alto/SP, cursou Medicina em 1956 e chegou a Ivaiporã na década de 60, quando se tornou o 2º prefeito da história do município.

lutou pelas obras da ponte do Rio Ivaí, sistema de tratamento e abastecimento de água, instalação da Copel e Praça Presidente Kennedy – atualmente Praça Manoel Teodoro da Rocha.

Além disso, foi o fundador do Hospital Bom Jesus de Ivaiporã.