Prefeitura de Ivaiporã decreta luto oficial após acidente trágico

Eliane Bitencourt Santos e a mãe Adelina Cardoso Bittencourt morreram após o grave acidente na PR-445

O prefeito em exercício de Ivaiporã, Marcelo Reis, decretou luto oficial de 3 dias em virtude do falecimento da engenheira agrônoma Eliane Bittencourt Saraiva, e da mãe dela, Adelina Bittencourt – conforme o Decreto 14.117 de 6 de julho de 2022, considerando a relevância dos preciosos trabalhos desenvolvidos pela engenheira agrônoma frente ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e respectivas causas ambientais, assim como o exemplo de dignidade de conduta pessoal e social da mãe dela –Adelina Bittencourt.

Ambas faleceram vítimas de acidente de trânsito, nesta quarta-feira (6), na PR-445, entre Tamarana e Irerê.

De acordo com informações, a batida envolveu o VW Gol, veículo em que as vítimas estavam e outros dois caminhões. O Gol teria batido primeiro em uma carreta e depois colidiu contra outro caminhão que acabou caindo em um barranco.

O motorista da carreta não sofreu ferimentos. Já o motorista e o passageiro do outro caminhão ficaram feridos, mas não correm risco de morte.

A Polícia Rodoviária Estadual, posto de Londrina, foi acionada para atender a ocorrência

Osmar Simões

Nesta quarta-feira, 6 de julho, o prefeito em exercício Marcelo Reis também decretou luto oficial de 3 dias em virtude do falecimento do gerente do Ivaiporã Country Club, Osmar Simões, por meio do Decreto 14.118 de 6 de julho de 2022.

Osmar Simões faleceu nesta quarta-feira, dia 6 de julho, no Hospital Norte Paranense de Arapongas, após passar recentemente por procedimento cirúrgico.

