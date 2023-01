Prefeitura de Ivaiporã convocará 115 aprovados no concurso da Educação

Da Redação

Cláudia Rech, Camila Wilt e Rodney Paiva / Foto: Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Ivaiporã

Na quarta-feira, dia 25 de janeiro, Prefeitura de Ivaiporã convocará 115 candidatos aprovados no concurso da Educação (Edital 250/2022), após homologação da Fundação Fafipa.

O diretor e a assessora de Administração, Rodney Paiva e Cláudia Rech, e a gerente do Setor de Recursos Humanos, Camila Wilt, pedem aos aprovados que fiquem atentos ao site da Prefeitura http://www.ivaipora.pr.gov.br/ .

Em seguida, os aprovados devem acessar a barra de ferramentas no canto superior (Serviços) e escolher a opção Concurso. Se preferir basta acessar o link: acesse.one/1avXm a partir desta terça-feira, dia 24 de janeiro.

“Trata-se de 23 educadores infantis e 92 professores. Os aprovados precisam providenciar os exames médicos – conforme o Edital 250/2022 e passar por teste psicológico, na quinta-feira, dia 26 de janeiro”, avisou Camila Wilt.

Após o candidato ser declarado apto no teste psicológico passará por exame médico ocupacional, ocasião em que o candidato deverá apresentar, preliminarmente, os resultados dos seguintes exames laboratoriais e clínicos: hemograma completo, glicemia, sumário de urina, parasitológico de fezes e acuidade visual.

A formação pedagógica está prevista para o dia 3 de fevereiro, às 08h00, no Centro Cultural Olívia Hauptmann, onde haverá café da manhã e abertura do ano letivo 2023 com palestra.

“Ofereceremos a assistência necessária aos concursados para que os alunos da rede municipal de ensino tenham educação de qualidade. Com as convocações, a Prefeitura cumpre mais uma etapa do plano de governo com o processo de reposição e ampliação do quadro profissional da Secretaria de Educação”, comentou o prefeito em exercício Marcelo Reis.

