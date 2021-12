Prefeitura de Ivaiporã contrata Hospital Bom Jesus; assista

Da Redação

A partir de agora as gestantes atendidas pelo SUS em Ivaiporã terão o procedimento de parto atendido pelo Instituto de Saúde Bom Jesus. Até então, os partos eram realizados no Hospital Municipal de Ivaiporã. O anúncio foi feito na segunda-feira (20), pelo prefeito Luiz Carlos Gil, em reunião com a equipe de saúde do município e o Conselho Municipal de Saúde.

Segundo a diretora municipal de Saúde, Cristiane Pantaleão, a proposta qualifica os serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Ivaiporã. “A equipe do hospital municipal, sempre foram ótimos, Dr. Juarez a equipe de enfermagem, sempre cuidaram muito bem das gestantes. No entanto, sabemos que com a estrutura do hospital a gente não consegue mais manter um atendimento de qualidade. Mesmo reformando o prédio, não vai resolver, porque foi construída em cima de um banhado. Então com muito umidade o hospital acaba tendo sempre problemas com infiltração. Não é um local propício ao atendimento as gestantes”.

Cristiane, disse ainda que que a mudança também tem por objetivo reduzir a mortalidade infantil. “Umas das propostas do governo Carlos Gil é reduzir a mortalidade infantil, que vem com uma série histórica ruim. Desde o início do ano estamos desenvolvendo várias ações, para buscar a melhora da qualidade para proporcionar qualidade de vida e bem-estar durante a gestação, parto e no pós-parto“,

Ela lembrou ainda do lançamento em novembro do programa Colo de Mãe Ivaiporãense que tem por tem como objetivo de preservar a saúde das gestantes, puérperas e recém-nascidos e destacou ainda a estrutura hospital contratado.

“O Bom Jesus tem uma equipe totalmente preparada com obstetras e enfermeiras obstetras. Se optar pelo parto normal tem acesso a bola de pilares, piscina, enfermeiras que tem experiência para que o parto normal seja o menos doloroso possível, temos certeza que será um salto de qualidade”, destacou Cristiane.

O prefeito Carlos Gil, também destacou o trabalho do Instituto Bom Jesus que é realizado em Ivaiporã há vários anos. “Com certeza será um programa exitoso. Conheço todos os médicos que lá trabalham, os obstetras, anestesistas e pediatras, e sei que é uma equipe determinada e muito capaz. É um ganho de qualidade muito grande para a saúde de Ivaiporã – associado ao projeto Colo de Mãe Ivaiporãense, porque o Instituto de Saúde Bom Jesus atende média e alta complexidade com UTI neonatal e adulto”.

Marcos Aurélio de Assis, diretor administrativa do hospital agradeceu a parceira com a Prefeitura de Ivaiporã. “Estivemos de longa construindo essa estruturação e agora temos um desfecho em termos de estrutura que será bastante positiva para as mamães e bebês”, destacou.

Durante o pré-natal as gestantes são acompanhadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e, a partir da 32ª semana de gestação, passam a ser consultadas no Centro de Especialidades – próximo ao Colégio Santa Olga. Dessa forma, o médico poderá avaliar a gestante e prepará-la para encaminhá-la ao Instituto de Saúde Bom Jesus (ISBJ), onde será realizado o parto.

Também participaram da reunião o vice-prefeito Marcelo Reis, a presidente da Câmara Gertrudes Bernardy, o médico obstetra Rafael Tomioshi e a enfermeira Elessandra Borzuk, dentre outras autoridades.

