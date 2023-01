Prefeitura de Ivaiporã conclui ponte na localidade Água da Mamona

Da Redação

A Prefeitura de Ivaiporã finalizou a construção de mais uma ponte de concreto na zona rural do município. A nova ponte fica localizada na região da Água da Mamona, a cerca de 30 quilômetro da sede do município.

Antiga reivindicação dos moradores daquela região que conviviam com o risco de acidentes, já que não havia ponte sobre o córrego. Para passar pelo local somente por dentro das águas, quando o nível estava baixo. Quando chovia muito, os moradores ficavam isolados.

A ponte de 6,25 x 12,5 metros foi construída com apoio da Secretaria de Infraestrutura e Logística, que forneceu 10 vigas pré-moldadas de 12,50 metros; 108 lajotas pré-moldadas de concreto; 26 guarda-rodas pré-moldados padrão.



Além dos recursos recebidos do Governo do Estado, a prefeitura realizou todo o trabalho, desde as cabeceiras da ponte até a conclusão, os investimentos foram de mais de R$ 113 mil.

“É uma alegria muito grande poder trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Aqui é mais uma obra realizada na área rural do município, dentro da nossa gestão. Isso mostra que nosso trabalho está sendo realizado não só na cidade, mas sim em todos os cantos de Ivaiporã”, disse o prefeito licenciado Luiz Carlos Gil.

O engenheiro de obras da prefeitura, Bruno Montoro, diz que era uma obra muito esperada pela população. Ele também agradeceu a todos os envolvidos pelo trabalho realizado e enfatizou que “é mais uma promessa da gestão Carlos Gil e Marcelo Reis que foi cumprida”.

