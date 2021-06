Prefeitura de Ivaiporã conclui 12 km de ciclofaixas

Continua após publicidade

Os adeptos do ciclismo em Ivaiporã passam a ter pistas demarcadas na estrada do Ouro Verde, onde a Prefeitura concluiu a sinalização horizontal e vertical, por meio do Departamento Municipal de Obras, numa extensão 12 km – somando ambos os lados.

Foram pintadas ciclofaixas e implantadas placas com alerta de trânsito constante de ciclistas para garantir mais segurança.

As ciclofaixas foram pintadas entre o Jardim Paraná e a PR-466, que fica próxima ao Parque Industrial II.

O prefeito interino Marcelo Reis e os diretores dos Departamentos Municipais de Obras e Esporte, Bruno Montoro e Marcelo Kloster, conferiram a conclusão dos trabalhos e enfatizam a importância de uma área adequada ao ciclismo tendo em vista a quantidade de adeptos da modalidade no município.

Bruno Montoro explicou que os motoristas podem parar em ambos os lados – basta sinalizar em caso de necessidade. “A prática do ciclismo aumentou no Brasil e em Ivaiporã não fugiu à regra, o que levou a Prefeitura a pensar na segurança dos ciclistas e a incentivar a modalidade que tanto beneficia a qualidade de vida”, afirmou Bruno Montoro.

Segundo Marcelo Kloster as ciclofaixas foram concluídas num momento crucial da pandemia, porque proporcionam atividade física ao ar livre com segurança. “Além disso, pode ser utilizada por adeptos do ciclismo e por atletas competidores”, comentou Marcelo Kloster.

Durante o período eleitoral, em 2020, Carlos Gil – prefeito eleito e licenciado, e Marcelo Reis – prefeito interino estiveram na estrada do Ouro Verde, onde empenharam o compromisso de investir em ciclofaixas e ciclovias como forma de incentivar a modalidade e oferecer segurança. “Trata-se do início do projeto de mobilidade urbana, que se estenderá à área urbana em forma de ciclovia. A sinalização na estrada do Ouro Verde não impede o motorista de parar ou o pedestre de caminhar. O importante é vivermos em harmonia”, defendeu Marcelo Reis.

Dia Mundial da Bicicleta – 3 de junho

Neste dia 3 de junho, comemora-se o Dia Mundial da Bicicleta – criado pela ONU (Organização das Nações Unidas), em 2018, por considerar o poder de transformar o usuário e proporcionar benefícios físicos, sociais, psicológicos e ambientais.