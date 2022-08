Prefeitura de Ivaiporã começa a receber pagamentos do IPTU via PIX

Da Redação

Carine Daiane da Silva, diretora de planejamento e finanças

Para mais comodidade aos contribuintes, a Prefeitura de Ivaiporã por meio do Departamento Municipal de Planejamento e Finanças, simplificou a forma de pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), que agora pode ser feito por meio de pagamento eletrônico instantâneo, via PIX.

Conforme Carine Daiane da Silva, diretora de planejamento e finanças, nesse primeiro momento poderão ser pagos via modalidade PIX os contribuintes com pendências do IPTU. “O contribuinte deve passar no setor de tributação solicitar seu novo boleto.A partir do próximo ano os carnês já virão impressos com QR Code”, explicou.

Isso significa que o contribuinte não precisa mais ir até o banco para fazer o pagamento da sua guia do IPTU. “Isso facilita muito para a população que hoje está sempre conectada através dos celulares, economizando tempo e facilitando a vida do cidadão”, relatou a secretária.

ITBI Online

Outra comodidade já implantada pela Prefeitura de Ivaiporã, é o ITBI/Online (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Para utilizar o serviço o cidadão deverá acessar o serviço no site da Prefeitura.

“Para este tipo de serviço, a pessoa não precisa mais vir à Prefeitura. Tem o módulo no site, onde o contribuinte pode fazer a transferência do imóvel 100% online”, disse Carine.

Também está sendo implantado no sistema da Prefeitura e deve entrar em funcionamento nos próximos meses o Alvará Online.

