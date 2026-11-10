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RISCOS

Prefeitura de Ivaiporã cancela 22ª Expovale devido à previsão de temporais

Decisão foi anunciada nesta terça-feira (10) após órgãos de meteorologia apontarem perigo à segurança do público em eventos ao ar livre

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Prefeitura de Ivaiporã cancela 22ª Expovale devido à previsão de temporais
Autor Foto: Divulgação/ Prefeitura de Ivaiporã

A Prefeitura de Ivaiporã anunciou oficialmente, na manhã desta terça-feira (10), o cancelamento da 22ª edição da Expovale. O tradicional evento estava previsto para ocorrer entre os dias 18 e 22 de novembro de 2026. A medida preventiva foi adotada após uma detalhada análise meteorológica que confirmou a incidência de temporais sobre o município no período festivo, alinhando-se ao quadro de fortes chuvas que tem castigado os estados do Sul do país e as cidades da região.

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Para embasar a determinação, a gestão municipal consultou cinco instituições de monitoramento climático, entre elas o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e entidades de projeção internacional. O anúncio oficial dependia da consolidação dos boletins climáticos mais recentes de dois desses institutos, cujos relatórios técnicos finais também confirmaram um cenário com tempo instável e desfavorável para a estrutura do evento.

Os laudos apontaram riscos severos à segurança física dos frequentadores em pelo menos duas das noites programadas, com foco crítico nas apresentações musicais em áreas abertas e desabrigadas. Diante da impossibilidade de assegurar a tranquilidade dos visitantes e das equipes de trabalho sob chuva torrencial, a administração municipal ressaltou que a integridade da população foi tratada como prioridade máxima, tornando a suspensão da festa a medida mais responsável para o momento.

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