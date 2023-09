Prefeitura de Ivaiporã autoriza pacote de obras de R$ 8,1 mi

O prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil (PSD) acompanhado do vice Marcelo Reis (PSD), assinou na sexta-feira (18), 15 ordens de serviços para aquisição de equipamento e obras nos setores de educação, esportes, lazer e infraestrutura rural e urbana.

continua após publicidade

As obras a serem iniciadas foram orçadas com recursos próprios da prefeitura e emendas parlamentares totalizando mais de R$ 8,1 milhões de investimentos. A cerimônia de assinatura ocorreu na tarde de ontem no Centro da Melhor Idade, no Parque Ambiental Jardim Botânico.

- LEIA MAIS: 6ª CIPM vai celebrar 13 anos com o concerto “Guerreiros do Paraná”

continua após publicidade

O maior investimento do pacote é de R$ 2,1 milhões para recape de 5,85 quilômetros da estrada do Santa Bárbara. O recurso é de emenda do deputado federal Sergio Souza (MDB), que também destinou um aditivo de R$ 1,26 milhão para as obras do Parque de Exposições, que estão em andamento e têm previsão de entrega em novembro.

Outro investimento na área de pavimentação – R$ 1,94 milhão com emenda do presidente da Assembleia legislativa, o deputado Ademar Traiano (PSD) – vai garantir a pavimentação com pedra irregular da estrada do Pindaúva, totalizando 5,1 km.

A prefeitura também autorizou a aquisição de uma pá carregadeira, com recursos de R$ 569 mil, com emenda do deputado Alexandre Curi (PSD).

continua após publicidade

As ordens de serviços contam também com recursos próprios da prefeitura de aproximadamente R$ 2,3 milhões. São onze obras que envolvem construção de um campinho do Jardim Alto da Glória, iluminação do trevo Ouro Verde, praça do Jardim Europa, ampliação do CMEI José Fiorim, ampliação do CMEI Antônio Carlos Costa, reforma da quadra do Alto Porã, praça do Jardim Aeroporto, vestiário da quadra do Jacutinga, recapeamento em 3.705m² no Jardim Luiz XV, campinho da Vila Santa Terezinha e a iluminação da marginal Ouro Verde.

O prefeito Carlos Gil destaca que as obras vão beneficiar os três distritos de Ivaiporã, além de onze bairros

“São obras no esporte, na educação, obras de pavimentação que vão melhorar a qualidade de vida da população, tudo com recurso já na conta”, comenta o prefeito, destacando que parte dos projetos que foram autorizados ontem atendem a reivindicações de moradores dos bairros beneficiados. “São obras que as pessoas pediam e que fomos reservando para fazer após a realização de obras mais estruturantes e que agora podemos autorizar, dando a certeza que entregaremos o mandato com tudo que planejamos e um pouco mais”, destaca.

continua após publicidade

NOVO PACOTE

Segundo o prefeito, um novo pacote de obras deve ser anunciado em breve, com investimento estimado em R$ 25 milhões, sendo R$ 6 milhões em obras de pavimentação. Esse recurso, anunciado pelo deputado Sérgio Souza por meio de emenda, deve garantir a pavimentação de cerca de 200 quadras.

Siga o TNOnline no Google News