Prefeitura de Ivaiporã através do CastraPet castra 238 cães e gatos

Em 2 dias, foram castrados 238 cães e gatos em Ivaiporã, por meio do Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet Paraná), que é promovido pelo Instituto Água e Terra (IAT), com recursos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), via Fundo Estadual do Meio Ambiente, e parceria da Prefeitura de Ivaiporã.

O objetivo do CastraPet é controlar a população de cães e gatos, e prevenir zoonoses. As cirurgias são gratuitas. Além das castrações, os animais são microchipados. Os tutores recebem a medicação para o pós-operatório, carteirinha de vacinação com orientações e o auxílio necessário de uma clínica de apoio no município – encaminhado pela Unidade Móvel do CastraPet.

Os animais de estimação foram castrados nas estruturas montadas no Parque Jardim Botânico, onde havia 6 veterinários à disposição. A meta era castrar 280 pets. No entanto, houve 31 reprovados – por exemplo, devido à obesidade, doença ou idade, 9 desistências e 2 óbitos.

Parceria

O prefeito em exercício de Ivaiporã, Marcelo Reis, acompanhou a abertura dos trabalhos e afirmou que o CastraPet auxiliou o processo de castração previsto para os 4 anos de mandato da gestão 2021/2024. “Acredito que este ano passarão de 1.000 castrações – somadas estas feitas pelo CastraPet, pela Amuvi [Associação dos Municípios do Vale do Ivaí] e uma empresa terceirizada licitada em parceria com a Prefeitura”, mencionou Marcelo Reis.

“A castração de animais de estimação é muito importante para o meio ambiente, porque controla a quantidade de cães e gatos no município, onde foram investidos recursos do Governo do Estado no valor de R$75.000,00”, explicou a diretora do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Ivaiporã, Denise Kusminski, informando que houve contrapartida do município no valor de R$3.750,00 para investir em programa educacional voltado a castrações e controle de zoonoses.

O chefe do escritório regional do IAT de Ivaiporã, Carlos Henrique de Souza, parabenizou a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Ivaiporã. “O controle populacional de cães e gato reflete no meio ambiente e especialmente na saúde dos moradores. Além disso, diminui bastante o número de ataques de cães, seja a pedestres, motociclistas ou ciclistas”, observou Carlos Souza.

O CastraPet atendeu nos dias 2 e 3 de setembro. Este ano, a Sedest investiu R$11 milhões em 219 municípios – castrando mais de 47 mil animais (machos e fêmeas).

