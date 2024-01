Prefeitura de Ivaiporã anuncia leilão de 23 lotes urbanos

A Prefeitura de Ivaiporã irá leiloar 23 lotes, por meio do leiloeiro oficial Sidney Belarmino Ferreira Junior, conforme estabelecido no Edital 276/2023. O leilão será realizado no dia 30 de janeiro, às 14 horas, no Centro Cultural Olívia Hauptmann. O certame também será realizado simultaneamente por intermédio do site www.sfleiloes.com.br .

O processo de leilão será acompanhado pela Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis, designada pelo Decreto Municipal 14.158/22. Para participar do leilão, os interessados devem realizar um cadastro no site www.sfleiloes.com.br com pelo menos 24 horas de antecedência. O cadastro inclui o envio de documentos específicos, e somente após a entrega completa dos documentos o participante estará apto a ofertar lances.

A visitação aos lotes, que pode ser feita das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas, encerra no dia 29 de janeiro. Os interessados precisam agendar com a Prefeitura pelo telefone 3472-4600 (Ramal 208 ou 251).

Os 23 lotes estão avaliados em R$1.920.000,00 e podem ser parcelados em até 12 vezes. O prefeito em exercício Marcelo Reis e a secretária municipal de Administração, Cristina Mareze, afirmam que o leilão é uma oportunidade para os interessados adquirirem bens imóveis com condições especiais. O edital está disponível no site da prefeitura.

A relação dos lotes disponíveis é a seguinte:



Jardim Luiz XV: lote com 476,40m²

Jardim Luiz XV: lote com 336,28m²

Jardim Luiz XV: lote com 333,90m²

Jardim Belo Horizonte: lote com 312,00m²

Avenida São Paulo: lote com 402,60m²

Jardim Itaipú: lote com 420,00m²

Jardim Paraná: lote com 351,00m²

Jardim Paraná: lote com 338,00m²

Jardim Paraná: lote com 338,00m²

Jardim Paraná: lote com 338,00m²

Jardim Paraná: lote com 338,00m²

Jardim Paraná: lote com 351,00m²

Loteamento Helena Musquim Basso na Avenida Osvaldo Cruz: lote com 334,47m²

Loteamento Helena Musquim Basso na Avenida Osvaldo Cruz: lote com 331,39m²

Loteamento Helena Musquim Basso na Avenida Osvaldo Cruz: lote com 329,21m²

Loteamento Helena Musquim Basso na Avenida Osvaldo Cruz: lote com 327,06m²

Loteamento Helena Musquim Basso na Avenida Osvaldo Cruz: lote com 287,60m²

Loteamento Helena Musquim Basso na Avenida Osvaldo Cruz: lote com 287,17m²

Loteamento Helena Musquim Basso na Avenida Osvaldo Cruz: lote com 287,29m²

Loteamento Helena Musquim Basso na Avenida Osvaldo Cruz: lote com 287,29m²

Loteamento Helena Musquim Basso na Avenida Osvaldo Cruz: lote com 287,29m²

Loteamento Helena Musquim Basso na Avenida Osvaldo Cruz: lote com 286,36m²

Loteamento Helena Musquim Basso na Avenida Osvaldo Cruz: lote com 337,10m²



