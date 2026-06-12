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13º SALÁRIO

Prefeitura de Ivaiporã antecipa benefício aos servidores e injeta R$ 2,2 milhões na economia

Primeira parcela do 13º saláriofoi paga nesta sexta-feira (12) a 1.169 servidores municipais

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 06:19:58 Editado em 12.06.2026, 06:19:51
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Prefeitura de Ivaiporã antecipa benefício aos servidores e injeta R$ 2,2 milhões na economia
Autor Antecipação do 13º salário já se tornou uma prática da administração municipal - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Ivaiporã efetuou nesta sexta-feira (12) o pagamento antecipado de 50% do 13º salário aos servidores municipais. A medida beneficia diretamente 1.169 colaboradores da administração pública e representa uma injeção de R$ 2.256.489,92 na economia local.

Segundo a administração municipal, a antecipação da primeira parcela do benefício foi possível graças ao planejamento financeiro e à gestão dos recursos públicos, permitindo ao município manter as contas em dia e, ao mesmo tempo, valorizar os servidores.

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O prefeito Carlos Gil afirmou que a antecipação do 13º salário já se tornou uma prática da administração municipal e demonstra o compromisso da gestão com os servidores.

“Nosso objetivo é reconhecer o trabalho dos colaboradores que ajudam a construir uma cidade cada vez melhor. A antecipação do décimo terceiro é uma forma de valorização do servidor e também uma demonstração da saúde financeira do município, construída com planejamento e responsabilidade”, destacou.

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A vice-prefeita Gertrudes Bernardy ressaltou os reflexos positivos da medida para as famílias dos servidores e para a economia do município. “Além de representar um importante reforço financeiro para as famílias dos servidores, esse recurso circula no comércio, nos serviços e em diversos setores da economia de Ivaiporã, contribuindo para o desenvolvimento do município”, afirmou.

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A antecipação de parte do 13º salário tem sido adotada pela gestão municipal nos últimos anos como forma de reconhecimento aos servidores públicos. Com a liberação dos recursos, a expectativa é de fortalecimento do comércio local e da prestação de serviços, especialmente em um período de maior circulação de consumidores.

A Prefeitura informou ainda que a segunda parcela do 13º salário será paga dentro do prazo legal previsto na legislação.

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13º salário economia local gestão financeira ivaipora servidores públicos Valorização do Servidor
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