Prefeitura de Ivaiporã antecipa 1ª parcela do 13º salário

Continua após publicidade

A Prefeitura de Ivaiporã antecipou o pagamento da 1ª parcela do 13º salário a 910 servidores municipais, aposentados e pensionistas. O pagamento foi depositado na sexta-feira, dia 28 de maio.

Com a antecipação da 1ª parcela do 13º salário a economia do município poderá ser estimulada em R$1.159.940,91. Vale referir que, pela legislação, o município de Ivaiporã poderia pagar a 1ª parcela do 13º salário até o dia 30 de novembro, e a 2ª parcela até o dia 20 de dezembro.

O prefeito Carlos Gil disse que o poder público enfrenta muitos desafios impostos pela pandemia do coronavírus (Covid-19). “Graças ao equilíbrio das contas públicas, os servidores municipais recebem o salário em dia e a antecipação da 1ª parcela do 13º salário. E, na segunda-feira, dia 31 de maio, serão depositados R$3.312.714,29 referentes ao salário – somando R$4.472,655,20 na economia do município”, informou o prefeito.

Carlos Gil pede aos servidores públicos que ajudem a economia da cidade comprando no comércio do município e mantendo os compromissos em dia. “Revogamos [cancelamos] o ponto facultativo do dia 4 de junho, por meio do Decreto 13.736 de 25 de maio de 2021, com a finalidade de evitar que os servidores públicos viagem. O objetivo é estimular a gastar em Ivaiporã, porque o momento não propicia passeios e sim empatia. Temos nos ajudar e colaborar com a diminuição dos casos de coronavírus”, defendeu Carlos Gil.