Prefeitura de Ivaiporã adquire ônibus para ao transporte escolar

O prefeito de Ivaiporã Luiz Carlos Gil acompanhado do vice Marcelo Reis e da secretária de educação Daiane Pereira Soares, receberam na manhã desta segunda-feira (11), mais cinco ônibus para o transporte escolar. Três dos veículos foram adquiridos com recursos próprios da prefeitura no valor de R$ 817 mil e dois ônibus com recursos do Fundep no valor R$ 722 mil totalizando de pouco mais de R$ 1.5 milhão.

Segundo a secretária de educação Daiane, isso significa qualidade na educação, segurança na qualidade do transporte dos alunos, não só da rede municipal como também da rede estadual e também dos motoristas.

“Tudo isso graça a organização orçamentária da atual administração, priorizando aquilo que realmente é essencial para a educação do nosso município”, destacou Daiane que relatou ainda, que com mais esses novos ônibus a frota escolar aumenta para 29 veículos. “Os novos veículos estarão substituindo os ônibus mais antigos, que passarão por manutenção e ficarão na reserva”, disse Daiane.

O prefeito Carlos Gil lembrou que é a maior renovação da frota escolar desde 2013. “Na época nós também adquirimos cinco ônibus. Foi no primeiro ano do mandato, e de lá para cá foram coisas tímidas. É muito gratificante poder oferecer qualidade, também estamos melhorando todas as escolas, todas têm passado por reparos e melhorias”, disse.

De acordo com o vice-prefeito Marcelo Reis, a administração municipal tem se empenhado ao máximo para melhorias na área educacional. “Estamos conseguindo transformar alguns sonhos em realidade. Por exemplo, foi para licitação essa semana a reforma da Escola Ignes de Souza Caetano. Estamos concluindo também o projeto do CMEI Bom Jesus, CMEI Odete Brasil está em fase de conclusão de projeto. A construção da escola do Alto Porã ficou parada a quanto tempo, está lá inaugurada funcionando. E agora mais cinco ônibus para contribuir com o transporte”, enfatizou Marcelo Reis.

Os vereadores José Maurino Carniato e Emerson Bertotti representaram o legislativo de Ivaiporã e parabenizaram a administração municipal pelo investimento. “Considero a educação o órgão mais importante na esfera municipal, estadual e federal. Por isso, defendo os investimentos”, assinalou Emerson Bertotti.

