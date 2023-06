Prefeitura de Ivaiporã adquire camisetas para os servidores

Siga o TNOnline no Google News

A administração municipal da Prefeitura de Ivaiporã realizou nesta semana a entrega de 818 camisetas personalizadas para os servidores do município. Foram investidos R$17.684,63 na padronização.

A iniciativa de padronizar os servidores públicos tem como objetivo principal promover a identificação visual e facilitar a comunicação com os cidadãos.

Ao utilizar as camisetas polo padronizadas, os funcionários são prontamente reconhecidos como representantes da Prefeitura, o que pode contribuir para a melhoria da eficiência nos atendimentos e serviços prestados à população.

Cada camiseta foi cuidadosamente projetada com brasão oficial do município de Ivaiporã, proporcionando uma identidade visual. “O investimento na aquisição das camisetas polo padronizadas demonstra o compromisso da Prefeitura de Ivaiporã em melhorar a qualidade dos serviços prestados à população”, comentou a coordenadora do Departamento de Administração, Cláudia Rech.

A administração municipal busca aprimorar a organização interna e promover uma interação mais eficaz entre os funcionários e os cidadãos.

“A padronização contribui para a segurança e a credibilidade das ações realizadas pelos servidores públicos. A população pode identificar facilmente os funcionários autorizados a realizar serviços em nome da Prefeitura, evitando possíveis transtornos e garantindo a confiança no trabalho desenvolvido pelo órgão público”, explicou o prefeito Carlos Gil.

A aquisição das 818 camisetas polo padronizadas reforça o comprometimento da Prefeitura de Ivaiporã em aprimorar a gestão e a prestação de serviços públicos.

Com a implementação desta medida, espera-se uma melhoria no atendimento à população, fortalecendo a imagem do município e promovendo uma maior transparência nas atividades desenvolvidas pela administração municipal.

