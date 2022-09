Prefeitura de Grandes Rios tem contas bancárias invadidas por hackers

Da Redação

A Prefeitura de Grandes Rios informou que hackers invadiram as contas bancárias

A Prefeitura de Grandes Rios, no norte do Paraná, informou através de uma nota divulgada nesta segunda-feira (5) que teve as contas bancárias invadidas por hackers na última quarta-feira (31). Contudo, não houve nenhum prejuízo aos valores depositados.

A prefeitura ainda informou que, como medida de precaução, as movimentações bancárias nas referidas contas foram suspensas por tempo indeterminado. Em razão disso, o município não realizará qualquer pagamento até regularização das contas bancárias pela instituição financeira.

Leia a nota na íntegra:

"A prefeitura Municipal de Grandes Rios, através de sua assessoria de imprensa, informa que teve as contas bancárias invadidas por hackers nessa última quarta-feira (31). Felizmente não houve nenhum prejuízo aos valores depositados nas contas, contudo, como medida de precaução, por determinação do departamento de segurança da instituição financeira, as movimentações bancárias nas referidas contas foram suspensas por tempo indeterminado. Em razão disso, a Prefeitura informa a todos os fornecedores de produtos e serviços contratados pelo Município, que estará impossibilitada de realizar qualquer pagamento até regularização das contas bancárias pela instituição financeira. Espera-se a compreensão de todos, sendo que o Município trabalhará incessantemente para que seja normalizado todos os pagamentos o mais rápido possível. Administração Pública Municipal se coloca à disposição para sanar dúvidas e prestar esclarecimentos a todos os interessados".



