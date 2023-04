Prefeitura de Godoy Moreira investe em reforma de UBS

Da Redação

A Prefeitura de Godoy Moreira está investindo R$ 174.181,01 na reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Bernardo Pavanelli. Os recursos são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) com contrapartida do município e vão garantir restruturação do prédio para melhoria do atendimento à população.

Recentemente, o prefeito Primis de Oliveira e o presidente da Câmara Municipal, Cristiano Prestes Macedo (Du da Vila), estiveram visitando as obras em andamento. "A reforma da UBS Bernardo Pavanelli é uma prioridade para a administração municipal, pois buscamos sempre oferecer um atendimento de qualidade e humanizado aos nossos munícipes. Além da reforma, temos recurso de R$ 200 mil para investir em equipamentos", comenta o prefeito Primis de Oliveira.

O presidente da Câmara, Du da Vila, também ressaltou a importância da reforma, destacando que a saúde é uma das principais preocupações dos munícipes, e a reforma da UBS Bernardo Pavanelli vai trazer benefícios para toda a comunidade. “Por isso, estamos acompanhando de perto o andamento das obras e garantindo que os recursos sejam bem aplicados".



A reforma da UBS Bernardo Pavanelli é mais um exemplo do compromisso da administração municipal em proporcionar um atendimento de qualidade e acessível para a população. “Com a conclusão da obra, os moradores do município terão acesso a um serviço de saúde mais eficiente e confortável, o que certamente contribuirá para a melhoria da qualidade de vida da comunidade”, frisa o prefeito.



