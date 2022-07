Prefeitura de Faxinal retoma pacote de obras de recape urbano

Da Redação

A prefeitura de Faxinal deu início a mais uma etapa de obras de recape urbano. Com investimento de mais de R$ 2,7 milhões, os trabalhos começaram em duas quadras da Rua Leônidas Buy, avançando em um dos trechos da Rua dos Dominicanos, num total de 2.946 metros quadrados. O pacote prevê a recuperação em 30 ruas.

“Mais um grande pacote de obras de recapeamento sendo retomado. Serão mais de 30 ruas contempladas com recursos de R$ 2,7 milhões do Governo do Estado e R$ 297 mil de contrapartida do município. Estamos empenhados em recuperar o pavimento das vias da cidade e bairros”, comenta o secretário de Planejamento, Vinicius Theodorovicz, que esteve no local das obras na companhia do prefeito Ylson Alvaro Cantagallo, o Gallo.

Segundo o prefeito, outras ruas também receberão melhorias em breve. “A ação faz parte do maior programa de recuperação da malha asfáltica do município”, destacou o prefeito.

DRENAGEM

Outra obra na área de infraestrutura urbana em andamento em Faxinal é a canalização de drenagem pluvial e manilhamento na Rua Antônio Garcia da Costa. Nesta semana, mais 250 metros de tubulação e três bocas de lobo estão sendo instalados no trecho entre a Rua José Maria Bueno e Rua José Camargo, no Conjunto Pedro Gonçalves da Luz, local em que há anos sofria com os alagamentos durante as fortes chuvas.

Cerca de 250 m de tubulação serão instalados





A iniciativa, realizada com recursos próprios do município, visa conter a erosão, melhorando o escoamento da água das chuvas. “Estamos atendendo a uma reivindicação de mais de 10 anos da população. Após muito empenho e planejamento, estamos realizando essa obra”, destacou o prefeito.

Além da realização desse serviço, a Prefeitura trabalha na preparação da Rua da Bica D’água para a implantação do asfalto. “Mais uma obra importante, que era reivindicada há anos pela população local”, comenta.

