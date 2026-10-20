Prefeitura de Faxinal prepara Cemitério Municipal para visitação em Finados

A Prefeitura de Faxinal iniciou nesta segunda-feira (19) uma nova etapa de serviços de manutenção no Cemitério Municipal Cristo Redentor, em preparação para o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro. Os trabalhos incluem poda de árvores, pintura de muros e guias, limpeza geral e retirada de resíduos (folhas das árvores).

A poda preventiva já estava em andamento, mas precisou ser adiada em razão das chuvas registradas na última semana. Com a melhora das condições climáticas, os serviços foram retomados. A preparação busca organizar o espaço para o aumento da circulação de visitantes durante o feriado, quando famílias vão ao local prestar homenagens aos entes falecidos.

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Além da manutenção das áreas comuns, o Departamento de Serviços do Cemitério estabeleceu o dia 30 de outubro como prazo final para a realização de reformas, pinturas e limpeza de túmulos. Após essa data, não serão permitidos serviços de alvenaria ou manutenção nos jazigos, em razão da movimentação prevista para o Dia de Finados.

Os responsáveis por jazigos que pretendem realizar melhorias devem solicitar uma ordem de serviço junto ao Departamento de Serviços do Cemitério.

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Para intervenções que envolvam a elevação de gavetas, será exigida documentação complementar. O cumprimento do prazo permite organizar a execução dos serviços particulares e a preparação do espaço para receber os visitantes no feriado de Finados.