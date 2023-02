Prefeitura de Faxinal inicia nova etapa de obras de recape asfáltico

Da Redação

Prefeitura pede atenção de motoristas que trafegarem pelo trecho em obras

Seguindo o cronograma de recuperação das ruas e avenidas do município, a Prefeitura de Faxinal iniciou nesta semana obras de recapeamento da Rua Santos Dumont, no trecho entre a Rua Benedito Cirilo até a Avenida Brasil.

As obras fazem parte de um pacote de melhorias viárias na cidade, que já recuperou nas últimas semanas diversas ruas e avenidas. As obras já foram finalizadas em trechos das ruas Yani de Oliveira Munhoz, Ismael Pinto Siqueira, e Deodoro Antunes Ribeiro, na região da Rodoviária.

Segundo o prefeito Ylson Álvaro Cantagallo, o Gallo, Essa era uma demanda antiga da população. “Estamos realizando o maior programa de recape asfáltico já visto no município. Estamos aplicando o CBUQ, o qual é um tipo de revestimento asfáltico muito utilizado nas vias urbanas e rodovias do Paraná. O trabalho continua e, com muito planejamento, queremos levar essa benfeitoria aos bairros da cidade”, destacou o prefeito.

Segundo o setor de Planejamento do município, diversas ruas e avenidas serão contempladas com as obras de recapeamento asfáltico. Devido aos serviços, parte das vias são interditadas por um determinado período. A Prefeitura pede a compreensão dos moradores e motoristas enquanto as equipes da empresa licitada trabalham no local.

