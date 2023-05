Prefeitura de Faxinal conclui recape na Avenida Santos Dumont

Da Redação

Trecho da Avenida Santos Dumont recapeado

A Prefeitura de Faxinal concluiu mais uma obra de recape. O trecho da Avenida Santos Dumont, que faz ligação entre o centro da cidade e os bairros Vila Nova e Vila Velha, foi finalizado. Ao todo, foram 5.864,88 m² de asfalto e um investimento de R$ 874 mil, adquiridos por meio de parceria do município com Governo do Estado através da secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL).

Além do recape asfáltico, a obra inclui, meio-fio e sarjeta, calçamento, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito - horizontal e vertical - e serviços diversos.

Conforme o prefeito Ylson Álvaro Cantagallo, o asfalto nesse trecho da Avenida Santos Dumont era muito crítico e gerava muitos transtornos para a população, uma vez que faz ligação com os bairros, Vila Nova e Vila Velha, como também, a região da Vista Alegre, Barreirinho e Acampamento Maila Sabrina.



“Um anseio e uma melhoria que era muito esperado pela nossa população, mais uma obra de infraestrutura de recape entregue, e isso vai facilitar, e muito, a trafegabilidade dos motoristas que passam pelo local”, ressalta.



O prefeito ainda anunciou que o próximo passo será iniciar o asfalto da Vila Nova e Vila Velha.



